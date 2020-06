Casado avisa a Sánchez que es "urgente" trazar un plan jurídico ante rebrotes para no volver a estado de alarma

Pide al Gobierno reconocer "de una vez la cifra real" de fallecidos y hacerlo antes del homenaje del 16 de julio: "No es mucho pedir"

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que es "urgente" trazar un plan jurídico ante posibles rebrotes del coronavirus para no tener que recurrir de nuevo al estado de alarma. En este punto, le ha "tendido la mano" de para modificar alguna ley si el Gobierno cree que hay que concretar la legislación vigente.

Así se ha pronunciado tras la reunión que ha mantenido con el presidente y secretario general de la Organización Médico Colegial (OMC), Serafín Romero y José María Rodríguez Vicente, respectivamente. A este encuentro ha asistido acompañado por la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor.

Casado ha afirmado que el propio Ejecutivo está "reconociendo la preocupación por los rebrotes" que se están dando tanto en países del entorno como en algunas zonas de España y ha recalcado que "no se puede volver a aplicar solo" el estado de alarma.

"NO SERÍA EFICAZ EN PLENO VERANO"

El líder del PP ha rechazado aplicar de nuevo esa "medida de excepcionalidad" porque "afectaría a derechos y libertades fundamentales" que "nada tienen que ver con la contención de la pandemia" y "no sería eficaz en pleno verano tener que convocar al Congreso para aprobar un estado de alarma".

Por eso, ha exigido de nuevo al Gobierno impulsar un plan jurídico con la normativa en vigor, como la Ley de Orgánica de Salud Pública de 1986 que permite, a su juicio, mantener el mando único sanitario si se necesitara y limitar la movilidad "como ya están pidiendo algunas comarcas y algunas provincias". "Hace falta trazar un plan jurídico ante cualquier rebrote, es urgente", ha resaltado, para señalar que se han "perdido dos meses.

No obstante, ha dicho que, aunque cree que las leyes vigentes son "perfectamente válidas", sigue "tendiendo la mano" para modificar alguna ley si el Gobierno considera que se tienen que "concretar más las medidas amparadas por la legislación en vigor" y evitar así el estado de alarma.

BAJADAS FISCALES

De la misma manera, ha urgido al Gobierno a impulsar un plan de choque económico como el que ha presentado el PP, que incluye extender los ERTES hasta diciembre, ayudas a las liquidez, medidas para los sectores afectados y bajadas de impuestos.

En este punto, ha subrayado que Alemania e Italia ya han anunciado hecho esas bajadas fiscales porque "todos los países están intentado que el consumo se reactive, no se despida a más trabajadores y las empresas no cierren".

"Vuelvo a tender la mano para aplicar un plan de choque económico eficaz", ha señalado Casado, quien ha recalcado que, antes de que el Gobierno "se vaya de vacaciones, hace falta que haya un plan económico serio y eficaz".

Además, el presidente del PP ha defendido crear una Oficina Nacional para la atención a las víctimas del Covid-19 y que se reconozca "de una vez" la cifra real de fallecidos, ya que, según ha señalado, el INE y el Instituto Carlos III cifran las víctimas en "más de 40.000".

LA CIFRA REAL DE FALLECIDOS, "LO MERECE LA NACIÓN"

"Lo que pido es que el Gobierno reconozca de una vez la cifra real de fallecidos. No pasa nada. Todo Gobierno se puede equivocar y desgraciadamente algunos gobiernos han podido ocultar información. Pero lo importante es que vayamos al homenaje del día 16 sabiendo cuántos españoles perdieron la vida por culpa del coronavirus. No es mucho pedir. No nos cansaremos de reivindicarlo, es lo que merece la nación española", ha afirmado.

Finalmente, Casado ha destacado que el Consejo General de los Consejos Médicos ha computado 92 sanitarios fallecidos y 55.000 infectados. "Por desgracia la cifra más alta del mundo", ha lamentado, para añadir que el PP lleva meses reclamando test masivos y material de protección para quienes arriesgaban su vida para cuidar a los demás.