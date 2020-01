Casado avisa a Sánchez que se enfrentará con todos sus recursos a la "operación de derribo constitucional"

Amenaza con llevar al candidato socialista a los tribunales si no actúa para que Torra deje de ser presidente como ha decidido la JEC

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por querer configurar "un Gobierno contra el Estado" y ha garantizado que su formación se enfrentará a esta "operación de derribo constitucional" en el Parlamento, en cada pueblo y en cada plaza. De hecho, no ha descartado la vía judicial al amenazar con llevar al candidato socialista a los tribunales si no actúa para que Quim Torra deje de ser presidente de la Generalitat como ha decidido la Junta Electoral Central (JEC).

"Ahora solo importa España y España no se va a rendir", ha proclamado Casado en un bronco discurso contra Sánchez en la sesión de investidura que se celebra en el Congreso, en el que ha llamado a los constitucionalistas a unirse para frenar los planes de Sánchez tras su pacto con los independentistas.

Casado, que ha arrancado fuertes aplausos a la bancada del Grupo Popular, ha abierto su discurso preguntando a Sánchez si esta noche ha dormido bien, en alusión al comentario que hizo tras las generales de abril de que le quitaría el sueño compartir gabinete con ministros inexpertos de Podemos.

"ESTE GOBIERNO SERÁ SU EPITAFIO POLÍTICO"

Tras calificar de "gobierno de pesadilla" el gabinete que quiere conformar Sánchez, le ha avisado que este Ejecutivo será su epitafio político" porque su pacto con ERC "rompe la soberanía nacional" al "aceptar una consulta de autodeterminación". "Es usted una mentira andante. Es un presidente fake", ha proclamado, recordando las promesas que hizo en campaña electoral y denunciando su "metamorfosis y mentiras".

El líder del PP ha puesto encima de la mesa el "fracaso" de Sánchez porque, según ha dicho, "ha perdido 880.000 votos, tres escaños y la dignidad de presidir un partido constitucionalista". "Y que haya empezado diciendo que España no se va a romper, es algo patético", ha exclamado.

Casado ha resaltado que el problema de España "no es que falte democracia sino que se negocia con los que atentan contra la democracia". "Sánchez llegó al poder con una moción de censura al gobierno y pretende perpetuarse en él con una moción de censura al Estado", ha aseverado.

Además, ha destacado que el "problema" no es de Podemos, ni ERC, ni Bildu sino que es Sánchez, que les ha dado "carta de naturaleza haciéndoles socios en la gobernabilidad del país que quieren destruir". En su opinión, el discurso de Sánchez "daba miedo" porque han escuchado el un "anticlericalismo guerracivilista".

TORRA Y LA JUNTA ELECTORAL

Casado ha afirmado que Torra ya ha dicho que "no piensa reconocer" la decisión de la JEC que lo inhabilita, declarándose en desobediencia a la legalidad. Ante este "desacato", ha preguntado a Sánchez si va a permitir que haya un presidente autonómico en "abierta rebeldía frente al Estado".

"Si Torra no cesa de su cargo, debería iniciar el requerimiento de cumplimiento de su obligación constitucional y, si no la acata, debería activar de inmediato el artículo 155 de la Constitución", ha demandado, para avisar a Sánchez que si no da este paso podría incurrir en prevaricación. Además ha reprobado las declaraciones de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, cuestionando las decisiones de la JEC sobre Torra y Oriol Junqueras.

El líder del PP ha afirmado que el 'procés' había acabado gracias a la Justicia pero Sánchez lo ha "resucitado" y ha "amnistiado de facto a sus autores materiales". "Usted no puede comprometerse a celebrar una consulta para Cataluña. Lo que puede hacer es comprometerse a convocar elecciones generales par que todos los españoles puedan decidir sobre lo que le piden sus socios", le ha espetado.

Casado ha criticado los cambios de opinión de Sánchez, recordando sus promesas en campaña como tipificar la convocatoria ilegal de referéndum que anunció durante el debate electoral. "¿La apoyará cuando la traigamos a votación en el Congreso?, le ha interpelado.

PALABRAS QUE RECUERDAN A LO QUE DIJO CHURCHILL

Tras asegurar que Sánchez ha buscado el acuerdo que "quería" porque no ha "ofrecido nada" al PP ni a otros partidos, ha señalado que el PP "siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por España pero no a sacrificar España apoyando a un irresponsable" como el actual jefe del Ejecutivo en funciones.

"No puede seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro país y pretender encima que le pongamos la bala", le ha espetado, para añadir que Sánchez tenía otras alternativas como buscar el apoyo de Ciudadanos y España Suma, pero no ha querido explorarlas.

Tras asegurar que Sánchez podrá "dañar" la nación pero no conseguirá acabar con ella, ha garantizado que el PP se enfrentará a "esta operación de derribo constitucional", con unas palabras que recordaban al discurso que el 4 de junio de 1940 pronunció el primer ministro británico Winston Churchill en la Cámara de los Comunes.

"Estaremos aquí, en el Parlamento, en los tribunales, en los gobiernos autonómicos y provinciales, en los centros de trabajo y de estudio; con los jóvenes, los mayores; en las ciudades y en los pueblos, en las calles y en las plazas. No habrá recurso que no utilicemos para combatir la pretensión de acabar con España. Y no le quepa la menor duda, ganaremos, y ustedes perderán, los separatistas, los batasunos y los populistas liderados por el PSOE", ha manifestado.

DESAPARICIÓN DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Siguiendo con su duro discurso, Casado ha afirmado que "hoy" el socialismo democrático español ha desaparecido al ponerse al frente de una coalición de Gobierno "radicalizada" que, a su juicio, "impugna toda la contribución que los políticos socialistas hicieron al progreso de España".

De hecho, ha resaltado que el gobierno resultante del "bestiario" de pactos es "el más radical" de la historia democrática "con comunistas, asesores de dictadores bananeros y blanqueadores de batasunos y separatistas".

Una vez más, el presidente de los 'populares' ha criticado el silencio de los 'barones' socialistas ante la hoja de ruta que ha diseñado Sánchez y ha preguntado "cuándo se jodió, no el Perú sino el socialismo constitucional", aludiendo de forma implícita a la obra de Mario Vargas Llosa 'Conversación en La Catedral' cuyo tema es en "qué momento se jodió el Perú".

Tras rechazar de plano que en Cataluña exista un conflicto político, ha reiterado que el PP actuará con firmeza ante este "desfalco" de la soberanía y ha llamado a los constitucionalistas a "reagruparse", incluidos los "socialistas avergonzados" porque ahora "la prioridad es defender la nación", "solo importa España" y el país "no se va a rendir".

SI ROMPE EL GOBIERNO CON REVILLA, EL PP APOYARÁ

Después de que el PSOE haya pedido al PRC que rectifique su 'no' a sánchez o dará por roto el Gobierno regional, Casado ha anunciado que si Sánchez rompe el gobierno de Miguel Ángel Revilla por el cambio de voto del PRC, el PP apoyará para dar estabilidad en Cantabria.

En materia económica, Casado ha denunciado que se plantee una subida de impuestos y la derogación de la reforma laboral. También ha criticado que el nuevo gobierno pretenda imponer una "agenda sectaria" en la educación, sanidad y política de vivienda, "liquidando el derecho a la libertad de elección de las familias y a la propiedad privada".

Además, ha denunciado que Sánchez "amenace con nombrar jueces a dedo", derogar la Ley que protege a las Fuerzas de Seguridad y con recuperar la agenda internacional bolivariana "en favor de las narcodictaduras".

"Retoman la ingeniería social de Zapatero, con el colectivismo identitario como bandera, dividiendo a la sociedad por el género, la religión , la renta la ideología o hasta los hábitos de vida", ha denunciado el presidente de los 'populares'.