Casado avisa a Sánchez: el PP no cambiará su propuesta para el CGPJ y se levantará de la mesa las veces que haga falta

Critica el acercamiento de presos etarras y dice que la derrota efectiva de la banda llegará cuando no haya contraprestaciones

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que su formación no se moverá de su propuesta para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, y que pasa por la despolitización y el reforzamiento de la independencia judicial.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, Casado ha recordado que los 'populares' se han levantado ya tres veces de las conversaciones con los socialistas para desbloquear la situación. "Y nos levantaremos las que haga falta si no se asume el principio básico de despolitización y reforzamiento", ha advertido.

En esta línea, el líder de la oposición ha dejado claro que no va a tolerar que se acuse al PP de renunciar a sus principios por negociar con el Ejecutivo, cuando están "obligados por la Constitución" a pactar la renovación del órgano de los jueces.

Además, Casado ha insistido en que el PP está demostrando "coraje" y está actuando sin tener en cuenta el "coste mediático" que pueda suponer la oposición al desbloqueo. Todo ello, ha repetido, con el objetivo de que el Gobierno refuerce los mecanismos reguladores, una posición que no es del PP, sino "del constituyente".

"Despolitización absoluta de los órganos, al menos de los que dependan de nosotros. En el resto se han ido renovando sin ni siquiera levantar el teléfono al principal partido de la oposición por primera vez en la historia de la democracia. Pero en lo que depende de una mayoría reforzada, no vamos a admitir una politización como la Fiscalía o como han intentado en el CGPJ", ha sostenido Casado.

Así las cosas, el líder del PP se ha comprometido a actuar contra la "agresión brutal" del Gobierno "a lo que son los pilares de la democracia, las normas no escritas que permiten que los sistemas democráticos tengan contrapoderes y control entre ellos".

CADA SEMANA, "EL GOBIERNO ACERCA A SEIS ETARRAS"

Por otro lado, Casado ha querido referirse al acercamiento de presos etarras por parte del Gobierno. "Hay que hablar del terrorismo y de la derrota de ETA, porque acerca a seis etarras cada semana, y lo hace porque Bildu ha salvado su investidura y sus Presupuestos", ha afeado.

En este contexto, el presidente de los 'populares' ha insistido en que la "derrota efectiva de ETA" llegará cuando "no haya ninguna contraprestación a aquellos que no condenan el terrorismo" de la banda, cuando no haya gente que dice que existen "explicaciones políticas" y cuando no se reciban "como gudaris y héroes a los asesinos sanguinarios".

En su alusión a los acercamientos, Casado ha sostenido que "quizás" los sorprendidos sean las 24 familias de dirigentes socialistas asesinados por la organización terrorista.

Por último, el líder del PP se ha referido a la "seguridad en las calles" para alertar del incremento de la delincuencia, provocado por la crisis económica. Así, ha recordado que él mismo ya solicitó hace cinco meses acuerdos de Estado en "materia de seguridad ciudadana, inmigración ilegal y ocupación de vivienda".

"Este problema está sucediendo y en las encuestas lo vemos como el segundo, tercer o cuarto problema de los españoles que el Gobierno niega y que no está haciendo absolutamente nada para evitar", ha zanjado.