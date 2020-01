Casado atacará a Sánchez por "vender España" y llevará a la investidura su ofensiva en defensa de la Constitución

Quiere exhibir en la tribuna la "alternativa sólida" del PP frente al "peligro" que supone Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, atacará este sábado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por "vender España" y llevará al debate de investidura su ofensiva legal y parlamentaria en defensa de la Constitución después de que el acuerdo entre PSOE y ERC haya cruzado "todas las líneas rojas" y suponga una "traición" a la nación, según fuentes 'populares'.

Casado quiere exhibir en la tribuna de oradores del Congreso un perfil institucional y de Estado, visualizando ante los españoles que el PP es "una alternativa sólida" ante el "peligro" que, según los 'populares', representa el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que está "en manos de los independentistas".

Sin embargo, en el PP consideran que Sánchez, al haber elegido la víspera de Reyes como fecha para el debate de investidura, busca "esconderse" y que los ciudadanos no puedan ver sus "cesiones a los enemigos de España". "Ha ocultado esa negociación porque se avergüenza de ella, por eso la investidura se celebra en plenas fiestas navideñas", dijo este viernes desde Málaga el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

EL PP "MURO DE CONTENCIÓN" EN DEFENSA DE LA CARTA MAGNA

En su intervención, el líder del PP subrayará que el pacto del PSOE y ERC que se conoció este jueves liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, la igualdad entre españoles con la mesa de gobiernos bilateral y la legalidad al hablar de superar la judicialización de un "falso conflicto político".

Así se lo trasladará Casado personalmente a Sánchez durante el duelo que ambos mantendrán en el debate de investidura, en el que se comprometerá a ejercer de "muro de contención" ante un presidente del Gobierno que, a su entender, ha decidido "vender España con tal de seguir en Moncloa", según fuentes 'populares'.

En este sentido, el presidente del PP lanzará un mensaje de tranquilidad a los españoles desde el Congreso subrayando que su partido no va a permitir que se cambie en marco constitucional o se lleve a cabo "un referéndum ilegal", añaden desde el PP.

APELARÁ A LOS 'BARONES' DEL PSOE

Como ha venido haciendo en las últimas semanas, se prevé que Casado vuelva a apelar a los 'barones' socialistas para que frenen "la deriva" de Sánchez, de forma que los diputados del PSOE en esas circunscripciones no voten en el Pleno de investidura el acuerdo suscrito entre PSOE y ERC.

Según 'Génova', los presidentes autonómicos socialistas serán "cómplices" si siguen con su "silencio" y no se alzan para detener los pasos de Sánchez. Y subrayan que hasta el martes 7 de enero, fecha en la que se celebrará la segunda votación de investidura, tienen tiempo para "pararle los pies".

Además, el líder del PP recriminará a Sánchez que no haya explorado otras alianzas, como por ejemplo el apoyo de Ciudadanos o de Navarra Suma, para que el Gobierno no dependa de los independentistas. Los 'populares' creen que el líder del PSOE ha tenido clara desde el principio su hoja de ruta y que el PP no puede abstenerse en ningún caso para facilitar su investidura, menos aún tras los acuerdos conocidos estos días, destacan fuentes del partido.

LA ECONOMÍA Y LA DESACELERACIÓN

Casado también hará hincapié en su discurso en la economía, con especial mención al paro después de que en diciembre se hayan conocido, según el PP, "los peores datos de empleo" en siete años. A su entender, con esta "desaceleración debida a la inestabilidad" de Pedro Sánchez, es "suicida derogar la reforma laboral" que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y subir impuestos "masivamente".

Además, se prevé que afee de nuevo a Sánchez su decisión de "congelar" las pensiones, a pesar de que el Gobierno ha insistido en que no renuncia a subir las pensiones, pero que cree razonable posponer la aplicación del incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa.

El pasado domingo, el presidente del PP ya anunció que su partido recurriría al Tribunal Constitucional esa decisión porque los pensionistas "no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas".