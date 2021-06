Casado asistirá a la manifestación en Colón contra los indultos del "procés"

(Actualiza la NA1159 con nuevos datos)

El presidente del PP, Pablo Casado, acudirá a la manifestación convocada el próximo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón contra los indultos del "procés", una protesta que volverá a juntar en las calles a los populares y a Vox.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes en rueda de prensa la decisión tomada por el Comité de Dirección.

"Todas las iniciativas pacíficas y cívicas van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente, hasta la última fila (...) Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celáá y estará presente en estas iniciativas en contra de los indultos", ha afirmado Egea.

La comitiva del PP estará así formada por su líder, y también por el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que han anunciado igualmente su asistencia.

Los populares niegan que haya temores ante la reedición de la llamada 'foto de Colón', en palabras de Egea: "Yo lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra y el Partido Socialista, esta foto sí me da miedo, me incomoda la foto de un presidente del Gobierno firmando los indultos, que tiene un Gobierno de coalición con la izquierda radical, esas son las fotos que me preocupan".

"Nosotros no hemos roto con nadie", ha dicho el número dos de Casado acerca de la relación con Vox y ha enmarcado el discurso de Casado contra Santiago Abascal en otoño con la votación de una moción de censura que según el PP fortalecía a la izquierda, al tiempo que ha cargado contra Vox por oponerse en Andalucía a una ley para eliminar burocracia.

Entiende el PP que "otros partidos políticos quieran encontrar su espacio", pero el suyo, subrayan, es contar con los que "están fuera" del PSOE y, en ese sentido, defienden las mociones en ayuntamientos son una vía para que ediles socialistas expresen su rechazo a los indultos.

De nuevo el PP ha aludido a las diferencias en el seno del PSOE. "Muchos no están dispuestos a que Pedro Sánchez se lleve por delante al PSOE", ha apuntado Egea, que cree que los socialistas "no se van a reponer de los indultos".

Y ha reeditado de la dureza de las críticas a los indultos, que no se concedería, ha recalcado, si Sánchez tuviera mayoría absoluta. "No es indulto, es un pago político (...) Sánchez reescribe la sentencia para comprar dos años más de legislatura".

La medida de gracia es para el PP el "pegamento" del "Gobierno Frankenstein", mientras que la reforma para rebajar las penas por el delito sedición, que estudia el Gobierno, es un "traje a medida" para los condenados y los huidos del procés.

Además, el PP ha vuelto a condenar la agresión al vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, al que golpearon en un bar de Vitoria tras preguntarle si era del PP y ha cargado contra EH Bildu por no condenarla. "Me gustaría saber si Sánchez va a hacer algo con este socio parlamentario", ha interrogado Egea.