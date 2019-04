Casado asegura que votando al PP, Sánchez puede ir "empaquetando el colchón"

El líder de los populares y candidato al Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que "votando al valor seguro", en referencia al PP, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ya puede ir haciendo las maletas, empaquetando el colchón e ir cogiendo un avión o lo que sea".

Casado ha participado en un acto público en la ciudad riojana de Alfaro, en el que también han intervenido la vicesecretaria de Política Social del PP y candidata al Congreso de los Diputados por La Rioja, Concepción Gamarra, y el presidente del PP y del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

Casado ha recordado que, cuando estaba estos días en Palma de Mallorca, montado en el avión de Air Europa, vio un avión privado, tipo jet blanco, sobre el que preguntó y le dijeron que era un Falcón privado que había alquilado Pedro Sánchez para la campaña.

"Y yo llegando tarde a los sitios por los atascos de Semana Santa y el señor Sánchez en un Falcón privado", ha indicado el líder del PP, para quien "algo hemos mejorado", dado que "el Falcón antes lo pagábamos todos los españoles y ahora lo pagan los socialistas, no creo que les haga mucha gracia, pero que lo sepan".

También se ha referido a que Sánchez "ha tenido que recular" en alusión a los debates electorales y ha incidido en que, "a pesar del desgaste" que entiende que le ha generado para "hacer su campaña, solo acierta cuando rectifica".

En opinión de Casado, Sánchez "ha instrumentalizado todas las instituciones, hasta los debates electorales para su beneficio propio, pero no lo va a conseguir y va a tener que debatir".

"Los españoles no piensan en el Falcon, sino en el empleo, el fracaso escolar, las listas de espera, el trabajo y quiero ser el presidente de todos los españoles y en sus preocupaciones, sueñen en vasco o hablen en valenciano", ha dicho.

Casado ha incidido en que estas elecciones son "fundamentales" y, entre otros aspectos, ha criticado las ruedas de prensa que se realizan desde la cárcel, por parte de los "independentistas".

"Los independentistas, los batasunos, los comunistas, mandan sobre Sánchez", ha recalcado Casado, para quien el presidente del Gobierno no ha negado que no vaya a pactar con ellos y, por eso, "no quiere debatir porque le vamos a preguntar". EFE.

