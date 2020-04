Casado da su apoyo a la prórroga aunque le exige a Sánchez que la aproveche

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que va a dar su apoyo a la tercera prórroga del estado de alarma aunque ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la aproveche, al decirle: "Por nosotros no va a quedar, hoy cumplimos, ahora debe cumplir usted con su parte".

En el debate de esta tercera prórroga, le ha advertido, después de un discurso lleno de críticas a su gestión, que el PP apoyará este nuevo decreto pero para que Sánchez gobierne "con firmeza y determinación" para solucionar la crisis y "aproveche bien" estos siguientes quince días porque "la paciencia de los españoles también tiene un límite".

Tras recordar al presidente que frente a la lealtad del PP, sus socios de investidura vuelven a dejarle de lado, el líder popular ha advertido a Sánchez que de esta crisis "no solo se sale resistiendo, confinado en casa poniendo música y saliendo al balcón a aplaudir como parece que usted está pensando".

A esta situación, "se le tiene que acotar con medidas eficaces de gobierno", ha subrayado, al insistir en que el PP apoya la prórroga para que actúe "con eficacia y determinación y acote esta pandemia de una vez, después de 45 días de ineficacia".

En los últimos minutos se ha acordado de los mayores "con los que este virus se ensaña" y a quienes se les ha "discriminado en la atención sanitaria de manera absolutamente indecente" -ha recalcado- y también ha mencionado a los jóvenes, con los que "se está cebando el desempleo".

Por todos, ha afirmado, es obligado sacar adelante el país "sin soluciones demagógicas" y sin responsabilidades derivadas a los poderes públicos: "No queremos regalos con nuestro dinero. No queremos miedo sino confianza y no queremos dependencia sino libertad".

Ha recordado que preside un partido que no solo lidera la oposición sino que es la alternativa en España, aprovechando para mandar "un mensaje de esperanza a todos los españoles" y decirles que "hay luz al final de ese túnel del que su gobierno no sabe salir".

Casado no ha desvelado hasta el final su apoyo a la prórroga, que era una incógnita desde que su reunión del lunes, cuando le reclamó a Sánchez la adopción de una batería de medidas "urgentes" en tres ámbitos -sanitario, económico, y de libertades democráticas- como condición para darle su voto favorable.

Según ha criticado, Sánchez "no le ha contestado" a ninguna de esas cuestiones que le planteó, entre la que estaba la dotación de material para los sanitarios, test masivos y el pago de las prestaciones de los ERTE, pese a que el PP le ha dado "todo lo que ha pedido" y "más apoyo" que sus socios de investidura.

Por eso, ha cuestionado si este es su espíritu de pacto y de diálogo. "No puede pretender que formemos parte de la orquesta mientras se hunde este barco", ha advertido antes de anunciar su apoyo.

También ha criticado que Sánchez se haya referido a la "trampa saducea" de la mesa de reconstrucción, que inicialmente estaba plateada, y no a la comisión parlamentaria en la que se ha transformará, tras un acuerdo entre ambos este lunes, y ha apuntado que espera que sea "un lapsus y no otro bandazo".

El líder de la oposición ha iniciado su intervención pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y ha relatado que ayer mismo enterraron a su tío "en soledad", sin que él pudiese acudir, uno de los muchos "dramas familiares" por las víctimas del coronavirus, de las que ha recriminado que Sánchez no ha hablado.EFE