Casado se apoya en Cuca Gamarra y Ana Pastor para marcar el futuro del Partido Popular

El Partido Popular mira a medio plazo la opción de que Sánchez convoque elecciones antes de tiempo, si la crisis del coronavirus le provoca algún que otro trastorno en los principales acuerdos de Gobierno con algunos de sus socios nacionalistas o independentistas. Ante esta opción, el partido de la Calle Génova quiere afianzar su posición como líder del bloque centro-derecha y es aquí donde el papel de Cayetana Álvarez de Toledo está llamado a marcar un papel importante. Pero también Casado se abre a la izquierda y busca captar votos dentro del sector socialista más constitucional, ahora que Ciudadanos parece haber entrado en una crisis importante para su futuro.

Cayetana Álvarez de Toledo provoca ciertas divisiones en el Partido Popular. Casado ha reunido este lunes a la plana mayor del partido para marcar la postura del partido una vez que termine la crisis, con el objetivo principal de marcar una férrea oposición al Gobierno de Sánchez presentándose como la mejor alternativa de Gobierno. En el lado opuesto y complementario al de Álvarez de Toledo se encuentra una línea más moderada y centrada, dirigida principalmente por dos pesos pesados y personas de confianza del núcleo duro de Casado, Cayetana Álvarez de Toledo y Cuca Gamarra.

Desde la calle Génova se quiere trasladar el mensaje de que "todos los perfiles suman" y se complementan, por lo que se trata de buscar una tendencia conciliadora para intentar llegar al mayor número de votantes. Pero la tensión entre las dos principales tendencias que ahora mismo están sobre la mesa presidencial de Casado existe. Las palabras de Álvarez de Toledo sobre el padre de Pablo Iglesias, al que llamó "terrorista" por haber militado en el FRAP, han provocado que uno de los varones más importantes del partido, Alberto Núñez Feijóo, denuncie esta postura. Las diferencias entre el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a las próximas elecciones autonómicas existen y este último capítulo en el Congreso ha provocado que se desmarque aún más de esta ala más dura de su partido.

En cualquier caso, los populares quieren una mayor coordinación interna para no romper la estrategia de partido y así tener claro en todo momento cuál es el principal objetivo del partido, mostrarse como la mejor alternativa al Gobierno de Sánchez. El presidente de los populares cuenta en sus filas con Álvarez de Toledo porque no renuncia a la idea de que muchos votantes se marcharon a Vox por el discurso que el Partido Popular tuvo en la última etapa de Mariano Rajoy, y sabe que en la recuperación de este electorado Álvarez de Toledo juega un importante papel. Pero por otro lado, el partido no quiere perder esa esencia centrista, en esta postura serán clave Cuca Gamarra y Ana Pastor.

Pastor será uno de los pocos dirigentes nacionales del PP que viajará hasta Galicia para trabajar de la mano en la campaña junto a Alberto Núñez Feijóo. Junto a la expresidenta del Congreso de los Diputados, la exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, sigue ganando posiciones en los pasillos de Génova, sobre todo por el importante papel que está jugando como coordinadora del grupo de trabajo interno de los populares sobre el coronavirus.