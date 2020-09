Casado anuncia que PP recurrirá al Supremo los indultos del procés si llegan

(Actualiza la NA3152 con más información)

El PP recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos a los presos del procés si llegan a aprobarse, ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, en contra de lo que, según ha dicho, aseguró el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la pasada campaña electoral.

A renglón seguido, ha precisado que preguntó a Sánchez hasta diez veces durante el debate electoral de la campaña de noviembre si iba a indultar a los encarcelados "por dar un golpe a la legalidad" y no le contestó: "Se ve que este era el precio que tenía que pagar por la investidura".

Casado ha avanzado que recurrirán los indultos, una medida que también ha avanzado Vox, en una rueda de prensa en el Congreso al anuncio que ha hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que su departamento comenzará la próxima semana a tramitar estas peticiones de los sentenciados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición en el proceso independentista catalán.

Para Casado, todo indica que este anuncio "no es un lapsus" y que forma parte del "cronograma que tienen planteado para esta legislatura" y que, según él, consiste en lanzar "un señuelo" para ver si Cs acuerda los Presupuestos y otro al PP para ver si logran un acuerdo para la renovación de las instituciones del Estado.

Y mientras tanto, ha insistido, seguir adelante con lo pactado con EH Bildu para acercar a los etarras encarcelados y con los independentistas la modificación del Código Penal y los indultos a los presos del procés.

"Es inmoral", ha dicho que este Gobierno se alíe con los independentistas para mantenerse en el poder en vez de consensuar con el PP "un Pacto de Estado por la sanidad y un plan de choque económico"

El líder popular ha aprovechado el momento para cargar contra Sánchez por "huir a Bruselas" a una cumbre cancelada el mismo día en el que -ha subrayado- España entra oficialmente en recesión, el Rey es vetado por el Gobierno en Cataluña, la vicepresidenta pacta los Presupuestos con Bildu y el ministro de Justicia comunica la tramitación de estos indultos.

Y todo ello, ha insistido, en una jornada en la que hay más fallecidos por Covid de esta segunda ola de la pandemia, ola que, ha señalado Casado, el presidente negó el 5 de julio y animó "a salir a disfrutar".

También Vox ha adelantado que recurrirán los indultos si se llevan a cabo, subrayando que "este Gobierno social-comunista" ha permitido la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017 para mantenerse en el Ejecutivo: "Primero para asaltar la Moncloa y luego permanecer en el poder".

Casado también ha opinado sobre la ausencia del rey por primera vez en la entrega de despachos a jueces que se celebrará el viernes en Barcelona, un hecho para el dirigente "vergonzoso" si es por motivos de seguridad como alega el Gobierno.

"Estamos en España, en la cuarta economía del euro", ha dicho para cuestionar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no vayan a ser capaces de protegerlo en la capital catalana.

Que el Gobierno diga que no puede "asegurar la integridad" del jefe del Estado pone a España, según Casado, "al nivel de países tercermundistas" y esconde, a su juicio, otra razón: "Me temo que el Gobierno cede ante los independentistas y no permite que el rey de todos lo españoles esté en Cataluña". EFE