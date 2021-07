Casado anuncia que recurrirá el fondo del Govern para los encausados

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirá el fondo de 10 millones de euros de la Generalitat para ayudar a ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros por promocionar en el extranjero el referéndum ilegal del 1-O.

Los populares interpondrán recurso y además denunciarán a la Generalitat por prevaricación y malversación, con el objetivo de que los responsables de crear ese fondo sean "inhabilitados".

En un vídeo remitido a los medios, Casado ha denunciado "graves irregularidades" que a su juicio se están competiendo en esta ocasión con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque se siguen incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales", ha recalcado el presidente del PP.

El líder de la oposición ha reclamado que el jefe del Ejecutivo diga si va a permitir "una malversación de otra malversación que ya se hizo y que además es una prevaricación porque hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas".

Considera Casado que tras indultar penalmente a los nueve políticos que dieron "un golpe a la legalidad", ahora "pretenden que todos los españoles paguemos el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir". "Es absolutamente intolerable", ha censurado.

Además, ha reclamado respeto para el Tribunal de Cuentas y que "que no haya impunidad" ni "complicidad" por parte del Gobierno "para borrar los graves delitos que se cometieron en 2017".

El líder del PP ha acusado a Sánchez de querer resolver los problemas de los independentistas para "resolver el suyo" y "seguir el poder a toda costa", sin ética, cumplimiento de la ley ni moralidad. "No lo vamos a permitir", ha recalcado.

Este martes el Govern ha creado un fondo para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo, que llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros.

No solo se podrán acoger los afectados por el Tribunal de Cuentas, sino cualquier funcionario en una situación similar y durante su presentación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha destacado la "solidez jurídica" de la iniciativa.