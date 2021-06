Casado anuncia que el PP ya ha recurrido ante el Supremo los indultos

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que los populares han recurrido "como partido político" los indultos a los condenados por el "procés" ante el Tribunal Supremo, al considerar que representan a españoles que se ven "afectados" en su soberanía por un "atropello democrático".

El líder de la oposición ha cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo en el pleno monográfico en el que Sánchez ha explicado al Congreso su decisión de indultar a nueve dirigentes políticos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

"Dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones, sólo así podrá indultarle la historia", ha reclamado Casado al presidente del Gobierno.

Los populares no habían interpuesto recurso a falta de determinar su legitimación para recurrir la medida de gracia, y lo han hecho este miércoles como partido político.

Por representar -ha detallado Casado- a "millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático, y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o los servicios públicos".

Nueve recursos por los indultados que el PP ha registrado este miércoles basándose en que tiene "interés legítimo en la cuestión", según han explicado desde la dirección nacional del PP.

Casado ha acusado a Sánchez de "vivir de rodillas ante el independentismo antes de defender de pie la Constitución".

"Le dieron a elegir entre deshonor y conflicto. Eligió el deshonor y tendrá el conflicto. Es presidente gracias a todos los que quieren destruirla. No se puede caer más bajo", ha abundado el líder del PP en su ataque al presidente del Gobierno.

Coloca Casado a Sánchez "en un campo de minas del que no saldrá indemne". "Será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional", le ha advertido.

Además, ve un "insulto" la mesa de negociación de Cataluña porque el independentismo reclama en ella amnistía y autodeterminación. "¿Para usted España es una dictadura y Cataluña, una colonia?" ha preguntado a Sánchez.

Ha acusado además al Gobierno de "amenazar" al Tribunal de Cuentas, de "mandar una cabeza de caballo a la cama de todos los consejeros". "Pretende -ha dicho- que paguemos su corrupción asaltando el Tribunal de Cuentas". También ha reprochado que el Gobierno no le avisase de que los Comités de Defensa de la República (CDR) buscasen información para "atentar" contra él.

"Con los indultos no acaba nada, empieza todo", ha advertido Casado, que cree que Sánchez prefiere cambiar el sistema "por la puerta de atrás" antes que pasar a la oposición.

El presidente del PP no ha dado crédito a la negativa del jefe del Ejecutivo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña que el PSOE "nunca jamás aceptará": "¿Y pretende que le creamos ahora cuando dice que no va a haber un referéndum ilegal? No, señoría".

"Derrotaremos a los golpistas cuando entiendan que jamás nos cansaremos de defender la ley. Son ellos los que deben perder la esperanza, no nosotros".

"Si lo vuelven a hacer, volveremos a derrotarlos. No hay plan más eficaz que este. Fortalecer nuestra determinación y acabar con su delirio, lo contrario de lo que hace usted", ha recriminado a Sánchez.

Se ha comprometido a que cuando llegue a la Moncloa pondrán en marcha "un plan de fortalecimiento del Estado" en Cataluña, se cumplirán íntegramente "todas las penas", prohibirán indultos a quienes haya cometidos delitos contra la Constitución y tipificarán como delitos el referéndum ilegal, la rebelión sin violencia y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional.