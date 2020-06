Casado anuncia un acto conjunto con Arrimadas en Euskadi para mostrar la unión PP-Cs ante el "nacionalismo radical"

Afirma que PP+Cs es "la mejor alternativa a un Gobierno PNV-PSE", que en los últimos años "ha roto el tópico de buena gestión y honestidad"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que realizará un acto conjunto en la campaña de las elecciones vascas del 12 de julio con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aunque la fecha está sin concretar, para mostrar la unión de populares y la formación naranja ante "el nacionalismo radical" de EH Bildu, "que no condena los asesinatos" de ETA. Además, ha afirmado que la coalición PP+Cs es "la mejor alternativa a un Gobierno PNV-PSE", que en los últimos años "ha roto el tópico de buena gestión y honestidad"

Casado ha visitado este lunes por la mañana, junto al candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, el complejo petroquímico de Petronor de la localidad vizcaína de Muskiz. Les ha acompañado el presidente de la empresa energética, Emiliano López Atxurra.

El líder de los populares ha recordado que tiene "una relación excelente" con Arrimadas, y ha afirmado que ambos han visto "muy claro desde hace mucho tiempo" que los constitucionalistas deben mantener una alianza electoral, "sobre todo, en esas comunidades autónomas en las que sigue existiendo un nacionalismo radical".

De esta forma, se ha referido a EH Bildu, "que ni siquiera ha condenado el historial terrorista de ETA, con 850 víctimas inocentes". "Por lo tanto, creo que, en un momento en el que Bildu es un partido que, tal como dice Otegi, pone y quita gobiernos de Pedro Sánchez o da o quita Presupuestos, más que nunca tenemos que unirnos los que no queremos homologar a Bildu como un interlocutor político, hasta que no condene los asesinatos, que no es mucho pedir en una democracia occidental del siglo XXI, y que se entendería en todas partes", ha asegurado.

ALTERNANCIA

Pablo Casado ha anunciado que estará presente en dos días de campaña en cada territorio histórico de la Comunidad Autónoma Vasca, y su expectativa es que PP+Cs sea "la alternancia" al nacionalismo, porque el PSE-EE gobierna con el PNV en el Ejecutivo vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos.

Por ello, cree que la coalición entre populares y Ciudadanos es "la mejor alternativa a un Gobierno del PNV y el PSE-EE", que en los últimos años "han roto ese tópico de buena gestión y de honestidad".

