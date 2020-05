Casado anuncia la abstención del PP a la prórroga del estado de alarma

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado la abstención de su partido en la votación para prorrogar el estado de alarma más allá del 10 de mayo al haber ratificado que no lo pueden apoyar, pero considerar que se dan las condiciones para "no votar en contra".

En su intervención en el debate del decreto de prórroga, ha reclamado a Sánchez que "por una vez cumpla" y estos quince días sean los últimos del estado de alarma porque existe un "plan B" aplicando la legislación ordinaria para la desescalada y porque seguir con este estado es "un fraude de ley".

De hecho, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya usó este "plan B" antes del 14 de marzo, pero ahora "está más cómodo con el cesarismo del plan A" que supone mantener este estado.

Casado ha explicado que no vota en contra de mantener la alarma quince días porque Sánchez se ha "comprometido" con las medidas que le reclamó el PP, aunque fuera "a la fuerza" por su "geometría variable" y a través de "prevendas de última hora", en referencia a los acuerdos alcanzados con Ciudadanos y PNV, entre otros partidos.

Las medidas que el PP ha exigido son desvincular los ERTEs y las ayudas a pymes y autónomos del estado de alarma, mejorar la cogobernanza con las autonomías, y adaptar las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria, así como decretar el luto nacional que Sánchez ha anunciado en su intervención de este miércoles.

Pero tras apuntar a la abstención de su partido, le ha reclamado a Sánchez que "por una vez cumpla" y este sea el último decreto de prórroga del estado de alarma, porque si no es capaz de encontrar en quince días un plan B ajustado "a la legalidad y la libertad" no puede "volver a pedir lealtad y unidad a la oposición".

De esta manera, ha terminado un discurso en el que ha reiterado sus duras críticas contra la gestión realizada por el Gobierno ante esta pandemia y ha puesto en duda, no ya que Sánchez tenga un plan B, sino incluso que tuviera un plan A para actuar ante esta crisis.

Y sobre la amenaza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de que si no hay estado de alarma vendrá el caos, he replicado a Sánchez: "El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente".

Casado ha hecho ver que la adopción de medidas como las adoptadas por el Gobierno que dan "poderes absolutos" al presidente son una "excepción" en Europa, y los países que las implantaron ya las están levantando.

"Toda Europa tiene aversión a las medidas excepcionales, solo Hungría, Polonia y usted mantienen las medidas sin concretar su finalización", le ha espetado en su discurso, en buena parte dedicado a demostrar que el Gobierno no dice la verdad y enfatizar el incumplimiento de muchas promesas económicas.

Así, ha asegurado que con 6.000 empresas cerradas al día no ha concedido ni el 20% de los 200.000 millones de euros de liquidez prometidos para pymes y autónomos y ha preguntado cómo piensa cuadrar las cuentas con un paro disparado al 19 por ciento, el déficit al 10 por ciento y deuda al 115 por ciento.

El líder del PP, para quien el "mejor contrapeso" al "pésimo" Ejecutivo de Sánchez son los gobiernos municipales y autonómicos, ha rechazado el plan de desescalada por suponer una "ruleta rusa" en la que los asintomáticos pueden contagiar al resto sin saberlo.

Y, al recriminar al presidente que no reconozca "ni un solo error", le ha reprochado incluso su "retórica bélica" que "ya parece más un chiste de Gila, que produciría hilaridad ni no fuera por el drama que acompaña a su estrepitoso fracaso de gestión".

También le ha acusado de usar a los parados como "escudos humanos" y a los españoles como "rehenes" al amenazar con retirar las ayudas si no prorroga la alarma, algo "éticamente indecente".

A su juicio, Sánchez ha gestionado esta crisis por el coronavirus "mintiendo", "manipulando" y "malversando" con una "imprevisión dolosa" y una "incompetencia culposa".