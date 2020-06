Casado alerta al PP contra la "estrategia de división" de Sánchez y llama a los suyos a liderar una "mayoría centrada"

Denuncia que se les quiera dividir entre "duros y blandos", un debate "falso", y dice que no liderará un PP "bronco" pero tampoco "ingenuo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha alertado a su partido contra la "estrategia de división" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intentando "fraguar una política de bloques" y recuperando la "vieja receta de la crispación". Tras rechazar de plano que haya "un Partido Popular duro y otro blando", ha llamado a los suyos a liderar la "mayoría centrada", con un PP "ampliado" que se convierta en esa "gran plaza mayor de la España constitucional".

Así se ha pronunciado Casado ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos que reúne a 550 miembros y se ha celebrado por primera vez de forma telemática por la crisis del coronavirus.

El presidente del PP ha asegurado que Sánchez quiere hacer del Partido Popular el "retrato de la derecha dura, crisparadora, desagradable" e instalada "en el 'no es no'" con el objetivo de "neutralizar" su labor de oposición y "blanquear el Gobierno más ultra de la historia".

"Tenemos evidencias más que suficientes de que Sánchez ha empezado ya a bombear la vieja receta de la crispación con la que pillaron a Zapatero en un 'off the record' o a su predecesor con el clásico dóberman", ha enfatizado, para añadir que esto no es "ninguna sorpresa".

NO LIDERAR UN PP "BRONCO" PERO TAMPOCO "INGENUO"

Tras asegurar que ser "moderado es ajustar las palabras y los actos a la verdad de lo que ocurre", Casado ha afirmado que el PP no va a contribuir a la "espiral de división y de enfrentamiento" que, a su juicio, "una vez más la izquierda quiere desencadenar". "Pero nos vamos a oponer a ella y la vamos a denunciar con la intensidad que en cada momento se necesite", ha avisado.

En neste sentido, Casado ha recalcado que no va a liderar un PP "ni desestabilizador ni bronco" ni que "pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado". Eso sí, ha dicho que tampoco va a liderar un PP "ingenuo" o "incauto" porque, en su opinión, las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles.

"Voy a defender un PP firme y en su sitio. Un PP centrado en las cuestiones esenciales para España, un PP propositivo, realista", ha asegurado, para añadir que "irresponsable" no es quien alerta de la "naturaleza divisiva y reaccionaria" del Gobierno sino "quien señala al PP en vez de señalar al Gobierno".

RECHAZA QUE HAYA UN "PP DURO Y OTRO BLANDO"

En este punto, ha rechazado de plano que hay un PP "duro" y otro "blando" sino "un único Partido Popular". A su entender, pretender explicar la historia del PP dividiéndoles entre "duros y blandos es tan absurdo como intentar explicarla dividiéndonos entre altos y bajos, entre rubios y morenos".

"Se pretende crear una idea de que el problema del PP se expresa en una tensión entre radicalidad y moderación, entre halcones y palomas, pero yo no estoy de acuerdo", ha enfatizado, para subrayar que él no se reconoce en ninguno de esos dos perfiles y es además un "debate falso".

Por todo ello, Casado ha pedido a los suyos que no se dejen "engañar por la estrategia de división" de Sánchez y ha recalcado que su función esencial como partido es "unir y no separar". "Por eso denunciamos a quienes dividen, polarizan y buscan los desencuentros para crecer en lo suyo a costa de lo de todos", ha advertido.

EL PP, "PLAZA MAYOR DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL"

En este contexto, ha pedido a los suyos ofrecer un partido "abierto de par en par a la sociedad, de guardia permanente y al servicio de todos los españoles", tanto de los que votan al PP como de los que no. "Debemos dar visibilidad a la España razonable y moderada", ha manifestado.

Casado ha insistido en que el PP tiene que "liderar una mayoría centrada y con un calendario de ambiciones nacionales que cumplir", que rechaza "cordones sanitarios y ambiciones tácticas". Ha dicho que se trata de que el partido se convierta en esa "gran plaza mayor de la España constitucional" y ha subrayado que para eso necesitan un PP "ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible, moderado, responsable".