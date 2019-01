Casado advierte: Quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP

El presidente de los populares, Pablo Casado, ha advertido hoy de que "quien quiera que gobierne el PP tiene votar al PP", descartando, de esta manera, las opciones de otros partidos, como puedan ser Ciudadanos y Vox, hacia las que han derivados algunos de sus votantes.

Durante la clausura de la convención del PP, Casado ha lanzado continuas apelaciones a estos exvotantes a quienes ha pedido que no se confundan con quienes quieren imitar a su partido "pero no les sale" y ha afirmado que el PP tiene que ir a ganar en las próximas elecciones de mayo "no salgamos a empatar".

"Vamos a ganar, para recuperar el futuro de una España en libertad", ha dicho Casado para concluir un discurso de más de una hora, en el que ha rechazado convertir al PP en "un partido "pequeño".

"No quiero un PP que sea uno más, quiero un PP que sea ambicioso", ha proclamado Casado, que ha dejado claro que no "hay más PP" que el suyo, frente a quienes intentan imitarles.

Casado ha terminado la convención escuchando en pie junto a la dirección del partido el himno nacional junto a una gran bandera de España ondeando en una pantalla gigante.

Ya al inicio de su discurso, ha advertido de que quienes se fueron a buscar al PP fuera de este partido ni lo han encontrado ni tampoco lo van a encontrar.

Por ello, ha instado al partido a salir a buscar a todos aquellos que han dejado de apoyar a esta fuerza política y no esperar a que vuelvan, aunque sin citar expresamente los votos que le pueden haber arrebatado Ciudadanos o Vox.

Además, ha advertido de que "no se puede unir España desuniendo el voto" por lo que es necesario que en las elecciones de mayo los votos se agrupen alrededor del PP, el único partido que puede juntar a la centroderecha.

Ha asegurado que "no hay alternativa" al PP y ha insistido en que "lo que no unan los electores en las urnas alrededor del PP quedará sin unir" porque el resto de partidos de su espectro ideológico, en referencia a Vox y Ciudadanos, son "incapaces de hacerlo".

Aparte del mensaje interno, el líder popular ha desgranado las principales líneas programáticas de su partido, las mismas que cuando llegó a la presidencia del PP, que se centran en los principios del pensamiento liberal conservador, con la defensa de la nación y la libertad individual y la economía de libre mercado.

Así ha reiterado su intención de aplicar el artículo 155 en Cataluña, si llega a la Presidencia del Gobierno, para "poner orden" en esta comunidad y liberarla de la "panda de fanáticos racistas" que considera que son los independentistas.

Entre sus propuestas también está la "defensa de la vida" y de la familia y de la libertad de elección educativa. "Saquen las manos de la educación, no adoctrinen a nuestros hijos" ha afirmado sobre este último ámbito.

Y ha advertido de que no su partido "no va a tolerar que se abra en canal la ley de leyes", la Constitución, ni tampoco que se despenalicen los ultrajes a la Corona.