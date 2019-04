Casado admite un resultado "muy malo" y lo atribuye a la división del voto

ELECCIONES PP (Ampliación)

El líder del PP y candidato, Pablo Casado, ha asegurado que "no elude" su responsabilidad y que el resultado de hoy ha sido "muy malo", pero no ha realizado autocrítica al respecto y lo atribuye a la fragmentación del voto del centro derecha, al no querer Vox y Ciudadanos haber unido esfuerzos para estas elecciones.,En una comparecencia sin preguntas, tras conocer los resultados electorales, que suponen una debacle para el partido al perder más de la mitad de sus escaños,