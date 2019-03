Casado admite que Sánchez está cómodo en la campaña porque la derecha está enredada en propuestas como las armas

Avisa de que la vía andaluza puede no funcionar en las elecciones generales y reivindica al PP como partido fuerte en la derecha

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves de que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "va cómodo" en esta precampaña electoral y ha avisado de que le beneficia que la derecha "se enrede" con propuestas como la tenencia de armas, por lo que ha pedido que "se centre el debate". "Sánchez se frota las manos cada vez que nos enredamos", ha resumido.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Casado ha asegurado que Sánchez "va cómodo" en esta precampaña, ante el "enredo" de las formaciones del centro derecha en cuestiones como la tenencia de armas, que propuso Vox la semana pasada. "En esta campaña se dilucida lo que España quiere ser, enredarnos en cuestiones que no le importan a nadie, me preocupa", ha avisado.

"Se esta viendo a Sánchez muy cómodo, cada día con más banderas detrás y solo le ponen en aprietos cuando alguien se confiesa como Iceta", ha explicado, y mientras el PP hace propuestas el resto de partidos "ficha a tránsfugas" o "habla de armas", ha señalado en una crítica a Ciudadanos y Vox. "Al final todos los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía", ha advertido.

Asimismo, el líder 'popular' lanza un aviso sobre que la fórmula empleada en Andalucía, donde PP, Ciudadanos y Vox pactaron la investidura de Juanma Moreno, puede no resultar fructífera en el contexto nacional. "Aquí estamos en un sistema más difícil", ha alertado, por lo que ha dicho que un tercio de las provincias pequeñas y medianas "pueden hacer las diferencia".

AVISA QUE LA IZQUIERDA SE ALÍA

Casado ha defendido que ellos no van a entrar en la campaña a criticar a Ciudadanos ni a Vox, y por contra, ha lamentado que los de Albert Rivera y Santiago Abascal sí hagan "crítica encarnada" al PP.

En estas elecciones, ha señalado, el PSC va al Senado con ERC, y Esquerra ha llegado a pactos con Bildu. "Hay que recordarlo. Ellos están pactando, nosotros siendo un partido que sacamos 102 escaños a Ciudadanos, les tendemos la mano", ha defendido, indicando que la propuesta del PP de concurrir juntos al Senado era "generosa".

Ha afeado que el partido 'naranja' lo rechazara "en media hora" y Vox también lo desestimara, "un portazo" que, ha asegurado, le sorprendió.

Sobre la situación del PP en las encuestas, ha admitido que históricamente "no le van bien", pero luego en las urnas el partido obtiene mejores resultados, como, ha dicho, sucedió en 2016. "Además de que creo que estamos por encima de las encuestas, creo que vamos a sumar y por eso no hago apelación al voto útil, eso me parece un desprecio", ha señalado Casado sobre la fragmentación del voto en la derecha.