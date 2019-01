Casado acusa a PSOE de querer que "asesinos monstruosos salgan a la calle"

PP CONVENCIÓN

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado hoy al PSOE y a sus aliados de querer que "asesinos monstruosos salgan a la calle" por no defender la iniciativa de los populares de no derogar la prisión permanente revisable e incluso ampliarla a nuevos supuestos.,"Los asesinos, violadores o pederastas donde tienen que estar es en la cárcel, no reincidiendo en la calle por el síndrome de Estocolmo de la progresía española", ha afirmado durante su intervención en la clausura