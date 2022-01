Casado acusa al Gobierno de Sánchez de "maquillar las estadísticas" del paro

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado que el Gobierno no está dedicando el presupuesto público a la recuperación económica, sino al "maquillaje de las estadísticas", a propósito de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se han hecho públicos este jueves.

Así lo ha asegurado a los periodistas este jueves tras visitar una quesería en Matadeón de los Oteros (León), al ser preguntado por los datos de la EPA, según los cuales se crearon 840.700 puestos de trabajo en 2021, la mayor creación de empleo registrada desde 2005.

Sobre este asunto, Casado ha recordado que sigue habiendo 100.000 españoles en ERTE, 100.000 autónomos que han cesado su actividad y que hay otros 100.000 que ya ni buscan empleo; es decir, 300.000 familias que "hoy no están contentas", ha señalado.

"El empleo privado en España no solo no ha crecido, sino que aún no se ha recuperado", ha recalcado el dirigente popular, que ha atribuido esos datos de la EPA a que se crean puestos de funcionarios que salen de los presupuestos, lo que lleva a España "a seguir teniendo el mismo problema macroeconómico".

Se ha preguntado por qué el empleo se recupera mejor en España, siendo el país que peor se está recuperando de toda la OCDE y de toda la Unión Europea y, tras esta reflexión, ha sentenciado: "No estamos para celebrar" nada.

"Hay un problemas de competitividad, de productividad, de que hay un Gobierno dedicando el presupuesto público, no a la recuperación, sino al maquillaje de estadísticas", ha advertido, antes de añadir que están contentos por los que han encontrado trabajo, pero preocupados por la situación de España.

El líder del PP ha insistido en que la solución a la creación de empleo es bajar los impuestos no subirlos, como ha hecho el Gobierno en "9.000 millones", ha apostillado. "Si un país tiene un problema de empleo y de crecimiento económico, no parece muy inteligente subir los impuestos", ha opinado

En este sentido, ha pedido al Gobierno que se "apriete el cinturón" como hacen los autónomos, los trabajadores y pequeños empresarios, tras asegurar que "sobran la mitad de los ministerios, la mitad de asesores y la mitad de lo que hace Pedro Sánchez", ha concluido.