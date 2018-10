Carta de la hija del guardia civil asesinado en Granada: "Me ha arrebatado a lo más grande que yo tenía"

Es la carta que Lucía Arcos ha escrito a la Guardia Civil después de enterrar a su padre asesinado en acto de servicio por un delincuente que le quitó la pistola y le acribilló a tiros.

Lucía ensalza la figura de su padre y los valores que este le inculcó y reconoce que tiene el corazón roto en mil pedazos. Esta es la carta que la joven ha escrito en su perfil de Facebook y que ha publicado 'El Ideal de Granada':

Querida Guardia Civil,

Vengo muy triste a contarte que se te ha ido del cuerpo al mejor. Y no es porque sea mi padre, sino porque creo que jamás conoceré alguien tan entregado y único en su trabajo. Y así se nos va... muriendo, como él dice, por « la patria» . No te echo la culpa, no te guardo rencor, porque sé que se ha dedicado a lo que más le gusta.

Hoy su hija te dice con el corazón en mil pedazos que gracias, que me siento orgullosa de esta familia... la que llamamos la Guardia Civil. Aunque mucha gente no te quiere, no le hagas caso, no saben realmente lo que es esto, no saben que debajo de cada uniforme hay una gran persona con la valentía y el coraje de ayudar a los demás, y que detrás de ese uniforme hay una gran familia... la familia que ese gran hijo de puta (perdóname desde el cielo, que sé que no me dejas decir palabrotas) hoy ha destrozado por completo. Me ha arrebatado a lo más grande que yo tenía, mi guía, mis pies, mis manos, mi cabeza, mis ganas de luchar, mis ojos, mis cojones... esos que siempre me decía que tenía igual que los suyos. Me ha arrebatado a mi pedazo de padre.

Me enseñó tantos valores, tantos... Hoy siento odio, ese sentimiento se te olvidó enseñármelo, papá. Ahora me dirijo a ti, mi ángel, la envidia de todos los ángeles del cielo por ser el más bonito que ha llegado. Hoy te reúnes con lo que más querías: tu padre y tú segundo hijo, Fernandillo, que como tú se fue al cielo vestido de verde. Tú sabes lo que tú eras para mí y yo sé lo que yo era para ti; todo el mundo nos lo decía: «pasión». Escribo esto y no me lo creo. Pienso que vas a entrar por la puerta para decirme lo de siempre: «¿qué pasa con tu rollo tontica?» o « la vida es 'pa' ti... estoy hecho bicarbonato». Papá, jamás he sentido un dolor tan grande. Qué triste dejas a mamá y a José Antonio, qué triste dejas a toda la gente que te quiere. Si tú supieras, papá, todos me hablaban de ti y te podrás imaginar: no hay nadie más grande que tú. Todos se sienten orgullosos de ti, pero no te preocupes, tú sabes que estás reencarnado en mí y voy a sacar esto adelante. Te lo prometo, papá. Me dejas rota, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, qué pensar ni qué decir.

Gracias... La persona por la que hoy todo el mundo llora he tenido la suerte de que sea mi padre. Eres increíble y maravilloso y te lo has ganado tú, tú solito... Ahora sí me dirijo a cada una de las personas que han estado a nuestro lado. No hay palabras para agradeceros tantísimo lo que habéis hecho por la familia, por apoyarnos hasta el final. Gracias por cada mensaje y símbolo de afecto, estaré siempre agradecida.

Papá, no sabes lo orgullosos que estamos de ti. Siempre andando, corriendo, pedaleando... Qué te gustaba estar encima de tu bicicleta y qué celosa me ponía porque decías que era tu segunda hija. Siempre con ganas, esfuerzo y sacrificio de querer llegar a la cima y has logrado estar hoy en el pico más alto, como a ti te gusta.

Siempre vas a estar en mí. Te amo, papá.

VIVA LA GUARDIA CIVIL y VIVA TÚ .