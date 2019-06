Carrizosa niega que Cs se haya escorado a la derecha: "Decir que 'no' a Sánchez no es de derechas"

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha negado este martes que el partido se haya escorado a la derecha pese a las dimisiones que se han producido en la formación: "Decir que 'no' a Sánchez no es de derechas, es de centro liberal y de pura razón vistas las políticas que está haciendo Sánchez. No tiene color político".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que el secretario de Programas y Áreas Sectoriales y diputado en el Congreso, Toni Roldán, haya abandonado Cs, al igual que el eurodiputado Javier Nart y el candidato a la Presidencia de Asturias Juan Vázquez.

Carrizosa ha negado que estas dimisiones se hayan producido por los pactos con Vox, ya que asegura que Cs no está pactando ni negociando con Vox, sino que se enmarca en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En este sentido, ha recordado que Cs durante toda la campaña electoral avisó de que no investiría a Sánchez, por lo que insiste en que el partido naranja "no ha cambiado en absoluto su posición", sino que los que la han modificado han sido los dirigentes que han dimitido.

"Quien ha cambiado su posición han sido Roldán y las personas que cambiaron de opinión", y ha destacado que el 'no' a Sánchez se ratificó el lunes en el Comité Ejecutivo de la formación.