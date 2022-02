Carrizosa cree que Junqueras y Puigdemont serían "del agrado" de Putin

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha opinado que las leyes que impulsaron Oriol Junqueras (ERC) y Carles Puigdemont (Junts) en el Govern "serían del agrado de (Vladímir) Putin", y ha instado a Ciudadanos a ser "dique de contención" municipal del "alien" independentista.

Carrizosa ha intervenido en la convención municipalista de Ciudadanos en Cataluña, que el partido celebra desde el viernes hasta este domingo en Lloret de Mar (Girona), para engrasar las elecciones municipales del próximo año.

En un discurso de casi una hora, en el que ha abordado multitud de temas sobre política municipal, catalana, estatal e incluso internacional, como el conflicto en Ucrania, ha dejado claro que Cs no teme "meterse en todos los charcos".

Uno de esos "charcos", ha dicho, es el de las palabras, la víspera, del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien en una rueda de prensa junto a Arnaldo Otegi (EH Bildu) en Barcelona hizo un paralelismo entre Ucrania y Cataluña para reivindicar la necesidad de las mesas de negociación.

"¿Qué haría Ucrania encantada si tuviera la oportunidad? Sentarse en una mesa de negociación", argumentó este viernes Junqueras. "¿El problema de la mesa de negociación es que los ucranianos no quieren sentarse? ¿O que hay una agresión exterior por parte de un Estado que quiere imponerse y está condicionado por sus tentaciones autoritarias internas? Pues en nuestro caso, tres cuartos de lo mismo. ¿Cuál debe ser nuestra voluntad? La defensa de la mesa de negociación".

Unas palabras que Carrizosa ha tildado de "inmorales, indecentes" y "despropósito vergonzoso e infame", al "comparar a España con la Rusia de Putin y comparar a Ucrania con Cataluña".

Para el dirigente de Cs, se demuestra la "bajeza moral del convicto del 'procés', que dio un golpe de Estado en Cataluña", en alusión a un Junqueras que "sigue diciendo locuras y sembrando el odio de la mano del exterrorista Otegi".

"Le parecía poco ser vicepresidente del Govern y quería todo el poder. Y desde el Govern usó los recursos públicos de todos los catalanes para actuar en contra de todos. Este señor (Junqueras), junto al prófugo Puigdemont, hicieron leyes que hubieran sido del agrado de Putin", ha asegurado Carrizosa.

El presidente de Cs en el Parlament ha reivindicado a los concejales de su partido como la "primera línea de defensa democrática" y el "dique de contención" frente a un independentismo que es "una amenaza para la democracia".

Y ha usado una metáfora cinematográfica: "Sí, rotundamente sí, hay peligro. ¡Peligro, peligro!", como en las películas. "Warning! Warning!", y se empieza a encender un piloto rojo cuando la nave está a punto de estrellarse en un planeta desconocido y van con el alien dentro".

"Nosotros tenemos un alien en nuestra democracia y ese alien son estos partidos que no respetan la democracia", ha advertido, señalando directamente al Ayuntamiento de Vic y a su alcaldesa, Anna Erra (Junts), un "fenómeno que se debería estudiar en las facultades de Derecho" y que es "siniestro".

Carrizosa ha retado a su partido a que en las próximas elecciones se afiance su presencia municipal lograda hasta la fecha, pero también logre representación en ayuntamientos como Vic, para "llevar la normalidad democrática".

Porque, ha proseguido, "uno no puede creer que la democracia esté asegurada ni dar la paz por asegurada", en alusión a la situación en Ucrania: "Cuando la democracia no se ejerce en un país, cuando los gobernantes no tienen los límites democráticos del balanceo de poderes, la paz no está asegurada".

"Lo hemos visto en Ucrania con la agresión del tirano Putin contra un país vecino. Y Putin lo tiene fácil, como no lo tendría ningún dirigente de una democracia occidental que funcione", ha aseverado. "Hasta ese punto es importante velar por lo que no nos es dado divinamente".

Tras mencionar también el enfrenamiento en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, Carrizosa ha reivindicado a su partido como el de la "honradez" y "el único sin casos de corrupción", y ha avisado: "Ciudadanos no va a desaparecer. Va a estar ahí. Nuestro partido está muy vivo".