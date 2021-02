Carrizosa califica la encuesta del CIS de "amañada, inoportuna y tendenciosa"

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha restado este jueves crédito a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la ha calificado de "amañada, inoportuna y tendenciosa".

En declaraciones a los medios desde el Port Olímpic, junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, Carrizosa ha apuntado que se trata de "la encuesta del Gobierno para que su candidato" -Salvador Illa (PSC)- se vea "reforzado".

"No me la creo además por datos objetivos, porque si le haces caso a esa encuesta entonces en 2017 ganó ERC las elecciones y no Ciudadanos", ha apuntado Carrizosa sobre los datos que aparecen en la comparativa con los últimos comicios y que a su juicio son incorrectos.

Asimismo, Carrizosa ha criticado que la encuesta se publique en plena campaña electoral para influenciar el voto.

Según el CIS, el PSC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero con el 23,7% de los votos, con margen de diferencia respecto a ERC, en segunda posición con el 19,9%, mientras que JxCat quedaría tercera, a más distancia (14,6%), según la última encuesta del CIS.

La encuesta, que solo ofrece porcentaje de voto y no proyección de escaños, sitúa como cuarta fuerza en estimación de voto -con ponderaciones demoscópicas- a En Comú-Podem (8,9%), seguida de Ciudadanos (7,9%), Vox (6,9%), CUP (6,8%), PP (5,8%), PDeCAT (1,5%) y PNC (0,2%). EFE