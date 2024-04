Carrizosa afirma que Cs es "el único voto leal y consecuente" contra el independentismo

Cañas: "No vendemos a nuestros votantes, no los intercambiamos por poder"

El candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha definido a su partido como "el único voto leal y consecuente" contra el independentismo, ante el cual se sitúa como alternativa en las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Para él, Cs "protege de verdad a los catalanes y no va a traicionar a nadie", como considera que sí han hecho el PSC y el PP, ha diho este jueves en declaraciones a los periodistas junto al eurodiputado Jordi Cañas (que dirige la campaña y cierra la lista) antes de que empiece la campaña a medianoche.

Carrizosa confía en obtener representación en estos comicios tras la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de la que ha destacado que obtienen un 3% de los votos en la provincia de Barcelona: "Cuidadito con las encuestas. Además, nosotros las hemos batido siempre".

"Nosotros no queremos ni un tripartito ni un 'Majestic", ha dicho Carrizosa, que reitera que Cs es la garantía de detener a un gobierno socialista o independentista, en referencia a su cartel de campaña que muestra un apretón de manos del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hecho con IA, con el lema 'Detenlos'.

Jordi Cañas ha recordado que hace 18 años que Cs se presentó en su primera campaña para las elecciones europeas de 2006, que ha calificado como 18 años de orgullo, y ha asegurado que se puede confiar en Cs: "No vendemos a nuestros votantes, no los intercambiamos por poder, no renunciamos a nuestro principios".