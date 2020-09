Carrizosa (Cs) afirma que mantiene su propuesta al PSC y al PP para que "ningún voto se pierda"

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que su formación mantiene la propuesta de pacto con el PSC y el PP de cara a las elecciones catalanas, ya que cree que se deberían aglutinar sus proyectos para que "ningún voto constitucionalista se pierda".

En una entrevista de Catalunya Ràdio este jueves, Carrizosa ha asegurado que desde Cs seguirán insistiendo en la formación de esta propuesta constitucionalista, "sobre todo al PSC" --que ya ha comunicado anteriormente su negativa a unirse en una coalición con el PP y Cs--.

"Ya se verá. Nosotros no dejaremos de insistir al PSC porque nos parece que está diciendo que no hará tripartito con ERC, y dice que con nosoros no quiere ir. Está diciendo entonces que no quiere gobernar", ha dicho Carrizosa.

Cree que por parte del independentismo están "muy acostumbrados" a hacer coaliciones para aglutinar más voto, mientras que --ha dicho-- en la parte del constitucionalismo esto no es frecuente, y ha defendido que en estos momentos es urgente llevar a cabo esta coalición.

"Me gustaría que se pensara en los millones de personas que no están sosteniendo con sus votos unas propuestas absolutamente rupturistas. Que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y quieren que el Govern esté gestionando el día a día de los catalanes", ha añadido.

Sobre la mesa de diálogo por el conflicto político en Catalunya, Carrizosa cree que no es una mesa de diálogo como tal, sino que se "acerca más a una mesa del chantaje", y ha apostado por la alternativa que ofrece Cs a los electores: un 'no' a la independencia, ha dicho.

INHABILITACIÓN DE TORRA

Preguntado por el escenario de las elecciones catalanas ante una posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su causa ante el Tribunal Supremo (TS), Carrizosa ha dicho que le da "vergüenza" que el presidente de la Generalitat esté condenado por desobedecer la ley.

"Él ha reconocido haber desobedecido dos veces y que si le inhabilitan volverá a desobedecer otra vez. Los ciudadanos tenemos el derecho a que aquel que tiene la responsabilidad de darnos órdenes, que él mismo obedezca las leyes", ha añadido.