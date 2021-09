Carrizosa (Cs) acusa a Borràs de "calentar la Diada" con la Medalla de Honor del Parlament

Pide investigar si hay vínculo de Puigdemont con la inteligencia rusa

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de querer "calentar la Diada" tras la concesión de la Medalla de Honor de la institución de este año a las personas relacionadas con el 1-O.

En rueda de prensa en el Parlament este viernes, ha lamentado que la Cámara decida conceder la medalla "a los que participaron en las algaradas y revueltas del 1-O, llamándolos víctimas de la represión", cuando a su juicio lo son los constitucionalistas, y se ha referido a las pintadas que ha recibido este viernes la sede de Cs en Cornellà (Barcelona).

"Se están planteando condecorar a aquellos que cometieron delitos de malversación, sedición, falsedad documental y delitos de lesiones. Delitos que parece que no avergüenzan a los radicales que nos gobiernan, sino que les enorgullecen", y ha lamentado que la medalla se quiera depositar en el Museu d'Història de Catalunya (MHC).

Ha reprochado que el año pasado, en cambio, se concedió esta Medalla por unanimidad a los sanitarios y lo relaciona con el hecho de que entonces Cs estaba en la Mesa del Parlament: "Estas cosas no ocurrían, ahora pasan ante la pasividad del PSC, que está siempre mirando hacia otro lado, no vaya a ser que moleste a sus socios", y les ha acusado de no actuar como verdaderos líderes de la oposición.

Preguntado por las comisiones internacionales que sostiene la Fiscalía que cobró el Rey emérito, Carrizosa ha dicho que reprueba estas presuntas conductas y que "de existir serían gravísimas", y dice que se enorgullece de que Fiscalía tome cartas en el asunto e investigue.

PUIGDEMONT

Carrizosa ha anunciado que Cs iniciará contactos con otros grupos parlamentarios para obtener los apoyos necesarios y pedir en el Parlament la creación de una comisión de investigación sobre las informaciones que presuntamente relacionan al entorno del expresidente Carles Puigdemont con servicios de inteligencia rusos.

Ha asegurado que Cs se pondrá en contacto con el PSC, PP y Vox para tener ese consenso: "Queremos saber si el nacionalismo catalán y sus dirigentes han propiciado estos contactos como se está informando".