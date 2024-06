Carriedo pide a Puente que aclare "cuanto antes" si va a cerrar líneas de transporte gestionadas por el Gobierno en CyL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que aclare "cuanto antes" al conjunto de los ciudadanos si va a cerrar alguna de las 300 líneas de transporte que gestione el Gobierno en Castilla y León.

Este debate genera "inquietud" entre los ciudadanos, ha asegurado Carriedo en rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha afirmado que en el caso de Castilla y León los ciudadanos tienen la "seguridad" de que las líneas gestionadas por la Junta van a funcionar.

Frente a ello, Carriedo ha explicado que cuando los ciudadanos ven alguna de las 300 líneas que gestiona el Gobierno "se abre un debate en torno a que el ministro piensa que no tendría que seguir manteniéndolas", porque en la última intervención que hizo en las Cortes al presentar el proyecto de legislatura, el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible habló de avanzar en el mapa del transporte y de reducir esas rutas.

"Nosotros, al contrario, en las que nos corresponde gestionar y son de nuestra competencia lo que hemos hecho ha sido incrementar las cuantías que aportamos para garantizar esa gratuidad", ha sostenido el consejero del ramo, un punto en el que ha recordado que la Junta tiene competencias en el transporte interurbano y de ámbito rural.

Al hilo de esta cuestión, Carriedo ha remarcado que el transporte rural es gratuito y además se ha avanzando en el transporte a la demanda, que es una "referencia para el conjunto de España", mientras que en el transporte interurbano la Administración autonómica también mantenemos el pago de ese déficit, porque lo que pagan los ciudadanos en su billete es "mucho menos" de lo que es el coste del transporte y por tanto habría que incrementar el precio o retirar ese servicio.

Como la Junta no quiere hacer ninguna de las dos cosas, ha subrayado Carriedo, hay que financiar ese déficit que en el caso del mundo rural y el transporte a la demanda es el coste total porrque es gratuito para el conjunto de los usuarios.

"Son 40 millones bien utilizados y propios además de la estructura territorial de la comunidad autónoma", ha señalado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno regional, para indicar que gracias a este servicio se da utilidad a "muchas personas que lo requieren para desarrollar su vida cotidiana".

Por todo ello, Carriedo ha afirmado que la Junta insiste en financiar la parte que le corresponde y exige al Ejecutivo central que en su competencia no cierre ninguna línea de transporte de las que se vienen financiando en la comunidad autónoma.

TRANSFERENCIA DE FONDOS

Preguntado por la serie de transferencias de fondos para que la comunidad se haga cargo de esos itinerarios que ha ofrecido el Gobierno, Carriedo ha asegurado que desde hace "muchos años están muy claras cuáles son las líneas que gestiona la Administración regional y cuáles gestiona el Gobierno".

"No creo ni que la Junta esté gestionando ninguna que no nos corresponde, ni que el Gobierno haya gestionado durante muchísimos años líneas de transporte que no le corresponden", ha defendido Carriedo, al tiempo que ha incidido en que la Administración autonómica pide que no se cierre ninguna línea de las que corresponde a gestionar y de las que gestione el Gobierno.

Por tanto, ha añadido Carriedo, la Junta mantendrá las suyas pero se pide al Ejecutivo central que mantenga las suyas porque son "imprescindibles". Sobre este debate, el consejero de Economía y Haciendo ha expuesto que es lo que genera "inquietud" en "muchas ciudadanos".