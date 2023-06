Carriedo acusa al Gobierno de una elección "subjetiva y política" para la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este viernes en Salamanca, "en calidad de miembro de un partido político", concretamente del PP, que la elección desde el Gobierno de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial fue "subjetiva y política".

En un encuentro con los medios en Salamanca, ha respondido, "en calidad de miembro de un partido político", que ya dijo "en su momento" que "faltaba transparencia y faltaba objetividad, y faltaba igualdad en esa toma de decisiones".

Tras ello, ha reseñado que Castilla y León, con los ayuntamientos de las dos ciudades que aspiraban en la Comunidad a ser sedes, Segovia y Salamanca, presentó "muy buenas candidaturas" y que en este proceso "no se valoraron con criterios de transparencia y de objetividad y de igualdad".

Ahora, ante la decisión de Andalucía de ir a los tribunales con este proceso, ha apuntado que "es difícil que judicialmente esto pueda llegarse a demostrar, porque lógicamente, en el ámbito de decisión de un gobierno están esos criterios subjetivos".

"Pero si al final la decisión es por decisión subjetiva y política, no tenían que habernos convocado a un procedimiento público, dándole una apariencia de lo que luego no ha sido, dando una apariencia de un procedimiento abierto, cuando el procedimiento no ha sido como tal", ha apostillado.

"Creo que el error es haber intentado vender como un elemento de fomento demográfico, de ayuda a la lucha contra la despoblación, lo que finalmente no era tal y lo que finalmente era un procedimiento absolutamente político y un procedimiento absolutamente subjetivo sobre la bases de una cierta apariencia de participación y de objetividad que no existió nunca como tal", ha concluido.