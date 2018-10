Carolina Punset dice que sigue como eurodiputada para contrarrestar el voto de Cs en temas de género y medio ambiente

La eurodiputada Carolina Punset, que ha abandonado el partido después de que este le abriera un expediente de expulsión por reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha negado que el motivo por el que se niega a dejar su escaño sea seguir cobrando un sueldo público. Según ha afirmado, si no abandona también el escaño es para contrarrestar el voto de sus compañeros en temas de género y medio ambiente, ya que ve al partido en un giro "reaccionario".

En declaraciones a À Punt, recogidas por Europa Press, Punset ha respondido a los dirigentes de Cs que critican que no entregue el acta de eurodiputada que obtuvo como representante de este partido y que la acusan de seguir en el escaño solo para no tener que renunciar al sueldo que conlleva. "No tengo necesidad", ha asegurado.

MANTENER LOS "EQUILIBRIOS" EN LAS COMISIONES

Según ha explicado, continuará en el Parlamento Europeo hasta que finalice la legislatura, en la primavera de 2019, porque si se marchase y dejase solos a sus antiguos compañeros, "se romperían muchos equilibrios en las comisiones" de las que forma parte a la hora de votar cuestiones sobre medio ambiente y política de género.

"Mis compañeros, a los que aprecio mucho, votan en contra de las cuotas para que haya mujeres en las instituciones, no creen que exista la necesidad de una ley de violencia de género y votan muchas veces en contra de activar una transición energética hacia las renovables", ha señalado, indicando que esto último supone un incumplimiento del programa electoral de Ciudadanos.

Así que "prefiero seguir cumpliendo yo con el programa electoral, con el que me comprometí con los ciudadanos hasta el final, y que en las comisiones que dependen de mí no se incline la balanza hacia el lado reaccionario", ha afirmado antes de acusar a su antiguo partido de competir con el PP "para ver quién es más de derechas".

En el Parlamento Europeo, la eurodiputada y exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas forma parte de un grupo cuyos otros integrantes son Javier Nart (Cs) y Teresa Giménez Barbat, que estaba en UPyD.