Carolina España anuncia que los Presupuestos de 2023 elevan "hasta los 520 millones" la Patrica

La consejera de Economía considera un "agravio" a Andalucía los PGE para 2023 e insta al Gobierno a bajar impuestos ante la inflación

La Junta de Andalucía volverá a incrementar en 2023 la financiación incondicionada que otorga a los ayuntamientos, ampliando en los presupuestos del próximo año "hasta los 520 millones de euros" las partidas destinadas al Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica).

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien se ha reunido en Córdoba con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, con el que ha abordado algunos asuntos importantes para la ciudad y el conjunto de Andalucía.

Carolina España ha recordado, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión, que el Gobierno andaluz ha "incrementado la dotación de la Patrica cada año desde que Juanma Moreno asumió la Presidencia de la Junta de Andalucía".

Este hecho destaca aún más si se tiene en cuenta, según ha señalado, que las cuantías destinadas por la Administración andaluza para la financiación incondicionada de los ayuntamientos "estuvieron congeladas desde 2012 a 2018", bajo el anterior Gobierno socialista, mientras que "desde 2019 han crecido cada año, salvo en 2022, cuando el Parlamento rechazó el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno andaluz" y hubo que prorrogar las cuentas de 2021.

La cuestión, según ha resaltado España, es que "desde 2019 los ayuntamientos andaluces ya han recibido 90 millones de euros más de financiación incondicionada de la que recibían con los gobiernos socialistas", y ahora, en los presupuestos de la Junta para 2023 se volverá a "incrementar esta financiación en unos diez millones de euros más", hasta un total de 520 millones de euros.

La consejera ha manifestado la voluntad del Gobierno andaluz de "reforzar el compromiso con las entidades locales a través de una financiación de carácter incondicionado, sin comprometer los objetivos de estabilidad presupuestaria", ya que, según ha argumentado, al Ejecutivo andaluz le "importan los ayuntamientos, porque son la parte de la administración que está más cerca de los ciudadanos, y vamos a seguir apoyándolos y ayudándolos".

Por otro lado, España ha indicado que el Gobierno andaluz, al igual que ya hizo durante la pasada legislatura, seguirá trabajando en ésta para asegurar la autonomía financiera de los municipios. "Queremos que se sientan en disposición de prestar los servicios públicos que tienen encomendados --ha explicado--, y por eso el Gobierno de Juanma Moreno no solo ha aumentado su financiación incondicionada, sino que también ha reducido en un 97 por ciento la deuda que la Junta mantenía con los ayuntamientos, que ha pasado de 180 millones en 2018 a sólo seis millones, para que el dinero esté en manos de los municipios".

"Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos --ha proseguido-- para aumentar la financiación de los ayuntamientos, con el fin de darles las herramientas para que ofrezcan los mejores servicios a los ciudadanos, tal y como hace el alcalde de esta ciudad", en referencia a José María Bellido.

FONDOS EUROPEOS

La consejera ha recordado, además, que desde el Gobierno andaluz se han habilitado el Decreto de Aplazamiento y Fraccionamiento Especial del pago de deuda de entidades locales. Se trata de un mecanismo que facilita a las entidades locales aplazar sus deudas con la Junta, con el fin de que puedan cumplir los requisitos para recibir financiación de los fondos Next Generation. No en vano, el hecho de no estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Andalucía les impedía ser beneficiarias de subvenciones, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones y con la Ley General de la Hacienda Pública

"Hay que recordar que muchos ayuntamientos andaluces mantienen deudas con la Junta de Andalucía, 604 ayuntamientos para ser más exactos --ha aclarado--, y muchas de dichas deudas son consecuencia de ayudas que se gestionaron mal en la época socialista", mientras que "con este decreto se da la posibilidad a los ayuntamientos de que puedan aplazar las deudas hasta en 15 años, y así aliviar su situación financiera y estar en condiciones de acceder a los fondos Next Generation".

PRESUPUESTOS ANDALUCES

Por otro lado, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha avanzado que en los próximos días se conocerán los detalles del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023, del que sí ha dicho que "recoge el testigo de las reformas que se han puesto en marcha en Andalucía la pasada legislatura y continúa avanzando en cinco ejes".

Estos son, según ha precisado, "el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, una reforma fiscal encaminada a reducir la carga tributaria, la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, la consolidación de una nueva economía vinculada a la sostenibilidad, la innovación y el conocimiento, y la colaboración estrecha con las corporaciones locales andaluzas".

"AGRAVIO" A ANDALUCÍA

Carolina España ha señalado, en este sentido, que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año serán "expansivos", al crecer un 12 por ciento con respecto al prorrogado de 2022, "pero adaptados a la realidad y justos", lamentando el que "no es eso, precisamente, lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyas cifras avanzó el Gobierno central la pasada semana".

A este respecto, la consejera ha destacado que en los PGE la Comunidad Autonóma de Andalucía "se queda por debajo de la media en inversiones", ya que, "si tenemos en cuenta los 13.443 millones de euros de inversión territorializada, a Andalucía se le asignan 273,6 euros por habitante, cuando la media es de 283,72 euros".

Carolina España se ha referido además a "otros agravios" que aparecen en los PGE con respecto a Andalucía, como los planes de empleo o la falta de un fondo compensatorio para igualar la financiación estatal que recibe Andalucía a la de la media de las autonomías. "No nos olvidemos --ha señalado-- que los andaluces pierden cerca de 1.000 millones de euros al año de los fondos que, por ley, debe ingresar el Estado a las autonomías para acometer las competencias que tiene concedidas".

"Los cordobeses --ha añadido--, además de recibir 65 euros menos por habitante de las partidas territorializadas de los PGE para 2023, reciben 151 euros menos (como el resto de los andaluces), por la infrafinanciación con la que el Gobierno central castiga a Andalucía. Sin embargo, los cordobeses han pagado hasta agosto 139,5 millones de euros más al Gobierno de España debido a la inflación".

Precisamente, cómo fórmula para que los ciudadanos puedan afrontar en mejores condiciones las consecuencias de la inflación, Carolina España ha insistido en la fórmula de la bajada de impuestos, que ya aplica el Gobierno andaluz, pero para que la aplique el Ejecutivo central, por ejemplo, "bajando el IVA de los productos básicos", pues de esa forma "se dejarán recursos en los bolsillos de los ciudadanos, para que puedan hacer frente a esta subida de la inflación".