Carnicero retira su candidatura a presidir PP Guadalajara en el último momento: "Intenté unión hasta el último minuto"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara y uno de los tres precandidatos a presidir el Partido Popular en la provincia, Jaime Carnicero, ha decidido retirar su candidatura apenas diez horas antes de iniciarse en primera vuelta el proceso de elección del candidato o candidata a dirigir la formación presidida en los últimos nueve años por Ana Guarinos.

"He intentado una fusión hasta el último minuto", ha señalado a Europa Press, responsabilizándose él mismo de no haberlo conseguido.

Carnicero daba a conocer su decisión a través de las redes sociales el mismo día en el que se celebra la primera vuelta de las elecciones a la presidencia del PP -- en torno a las 1.00 horas--, una vez terminada la campaña electoral previa al inicio de este proceso de Primarias que finalizará con la celebración del Congreso Provincial del PP el próximo 10 de julio.

"He hablado con las otras dos candidaturas para poder fusionarnos en un proyecto común y unido que atendiera a los deseos de nuestros votantes, pero no lo he conseguido", afirmaba a través de las redes sociales, insistiendo en que "hasta el último minuto" había intentado el acercamiento de posiciones, pero que no lo había logrado.

Así, por ello, ha anunciado la renuncia de su candidatura con el fin de "aportar su granito de arena en la unión --con mayúsculas-- del PP", ha reiterado a Europa Press, una unión a la que, sin embargo, no ha querido poner cara ni decir hacía donde irá su voto en este proceso electoral que arrancaba este sábado a las 11.00 horas. Si será hacia el alcalde de Yunquera, Lucas Castillo, o hacía la concejala de Brihuega, Ana González.

Ha precisado que no desvelaba su decisión de voto para no condicionar y no crear división, aunque si ha señalado que no será un voto en blanco, reiterando su apoyo a Pablo Casado cuando ya otros apoyaban a María Dolores de Cospedal, ha subrayado.

"Es mi deseo que el resultado del congreso del PP de Guadalajara no sea otro que el de un proyecto común y unido que ayude a recuperar, no solo el Gobierno en las instituciones, sino que sea un referente", ha apostillado en las redes.

También ha subrayado que ha puesto todo de su parte para "unir" pero que al no ser posible, pese a que había recopilado bastantes apoyos en zonas como Guadalajara, el Corredor y otros municipios, fundamentalmente, no ha querido contribuir a visualizar "ciertas divisiones".

Por último, ha mostrado su respeto a las dos candidaturas pese a reconocer que "desgraciadamente" no había podido coincidir con ellos "para hacer la confluencia".

Antes de subir a las redes sociales su decisión, Carnicero la daba conocer a todas las personas que entendía que se lo tenía que decir, entre ellas algún cargo del PP.

El proceso electoral en esta primera vuelta concluirá a las 20.00 horas, momento en el que está previsto que se cierren las urnas.

Es posible que este mismo sábado se pueda conocer el nombre del presidente o presidenta del PP, en función de lo que desvelen las urnas, aunque el congreso es el 10 de julio.