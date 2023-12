Carnero reprocha la "falta de compromiso" de Puente con Valladolid en relación al soterramiento, "antes y ahora"

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero ha reprochado en una entrevista concedida a Europa Press la "falta de compromiso" con la ciudad que considera que ha mostrado el exregidor del PSOE y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación al proyecto del soterramiento "tanto antes como ahora".

Así lo ha señalado Puente en una entrevista en la que, a la conclusión del año 2023, ha hecho balance de sus primeros seis meses en el cargo de alcalde.

En estos seis meses ha insistido en muchas ocasiones que si hay un proyecto irrenunciable es la recuperación del soterramiento de las vías del ferrocarril, hasta el punto de que ha aseverado que "si algo le da sentido a este gobierno, es reivindicar, luchar por el soterramiento" porque considera que el hecho de que no se haya acometido en la ciudad de Valladolid como sí que ha ocurrido en otras resulta "incomprensible" para una ciudad de este tamaño.

La llegada de su predecesor en el cargo, el socialista Óscar Puente, al cargo de ministro de Transportes y Movilidad hace algo más de un mes llevó al alcalde del PP a manifestar las opciones que abría la presencia de un vallisoletano al frente del Ministerio para abordar el proyecto. Sin embargo, desde sus primeras declaraciones públicas al respecto, el exregidor apuntaba que consideraba inviable "técnica" y "económicamente" la obra.

"Lo que es muy triste es que tengamos un ministro de Valladolid y la primera declaración que haga al respecto es que el soterramiento en Valladolid es inviable tanto técnica como económicamente", ha lamentado Carnero, que ha añadido que a los "pocos días" se ha aprobado la operación de la ampliación del proyecto del puerto de Valencia, presupuestada en "1.500 millones de euros", por la que en cualquier caso matiza que "se congratula" por el bien de los valencianos.

Ello es una muestra, ha añadido Carnero, de la "falta de compromiso" que en su opinión ha demostrado Óscar Puente en relación al soterramiento "antes, cuando era alcalde, y ahora que es ministro de Transportes".

En cualquier caso, el alcalde 'popular' ha señalado que no tiene tiempo para dedicarse a pensar si Puente quiere que "fracase" el soterramiento, porque considera que no se trata de una operación de "fracaso, victoria, derrota, ganar o perder". En cambio, defiende que él tiene puesta la mente en "la defensa de los intereses de los vecinos de Valladolid".

En cuanto al coste que tenga el proyecto del soterramiento, Carnero ha recalcado que será algo que también tendrán que sentarse a hablar las administraciones, al igual que "el ámbito temporal" o la participación en la aportación del coste.

Ha añadido que en las "últimas cuantificaciones" que mostró el Ayuntamiento se hablaba de "en torno a los 650.000 euros" de coste para el soterramiento, por lo que ha recalcado que se deben actualizar las cifras, pero, ha apostillado, "decir que técnicamente el soterramiento es inviable, clama al cielo".

Carnero ha reiterado también que plantea el soterramiento como una "gran obra", una categoría que según su descripción "obedece a la capacidad del ser humano de superarse".

LA RECLAMACIÓN A LA SVAV

Como algo "independiente" de la disyuntiva entre soterramiento e integración se plantea el alcalde la reclamación a la SVAV del aplazamiento de los 11 millones de euros que debería aportar el Ayuntamiento en 2024 a esta entidad, tal y como se establece en los acuerdos entre los socios para ejecutar el convenio de integración ferroviaria.

Esa reclamación de Carnero también tiene como objetivo al propio ministro de Transporte, a quien responsabiliza de "bloquear" la convocatoria de un Consejo de Administración en la SVAV para abordar el posible aplazamiento.

Según el alcalde, la Junta de Castilla y León comparte la posición del Ayuntamiento, y considera que se podría resolver el aplazamiento "en diez minutos en una conferencia telemática", pero, ha recalcado, el ministro de Transportes "está bloqueando y está faltando a la colaboración con los vecinos de Valladolid.

"Que no se permita a los socios aplazar esas aportaciones, es detraerle, es quitarle dinero, es quitarle proyectos, es quitarle ilusión y dinamismo a cada uno de los socios", ha reprochado Carnero, que insiste en que él tiene que "velar por los intereses" del Ayuntamiento como socio de la entidad y por eso "lucha" para que se aplace la aportación de 11 millones de euros.

"No digo que se quite, digo que se aplacen", ha enfatizado Carnero, que ha manifestado la voluntad de cumplir el convenio hasta que sea lo que el equipo de Gobierno pretende, que sería "un convenio de soterramiento, no un convenio de integración".

"Eso ya lo lucharemos y lo trabajaremos desde un punto de vista político o desde el punto de vista que corresponda, si no podemos trabajar desde el punto de vista político", ha reflexionado.