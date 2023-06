Carnero recalca que votar al PP el 23 de julio es "votar a favor del soterramiento" en Valladolid

Los 'populares' quieren que Núñez Feijóo les acompañe en la campaña electoral

El alcalde de Valladolid y cabeza de lista del PP al Senado en las próximas elecciones generales ha aseverado este martes que votar a su partido el próximo 23 de julio es "votar a favor del soterramiento" del ferrocarril, mientras que la número uno al Congreso, Mercedes Cantalapiedra, ha recalcado que "cada vez estamos más cerca de un Gobierno que no insulte, no señale y no falte al respeto".

Carnero y Cantalapiedra han comparecido este martes en rueda de prensa en la sede autonómica del PP acompañados por el presidente provincial, Conrado Íscar, para presentar las candidaturas con las que la formación concurre a las elecciones generales en Valladolid con el objetivo de ganar "la final" después de haber ganado "las semifinales", en referencia a las municipales del pasado 28 de mayo.

La cabeza de lista al Congreso y también concejal del Ayuntamiento de Valladolid sin área asignada, ha sido la encargada de tomar la palabra en nombre de los candidatos 'populares' y ha aseverado que quedan 34 días para que haya un gobierno que "no insulte, no señale y no falte al respeto", en referencia al del socialista Pedro Sánchez.

En su lugar, ha recalcado que estará al frente del Gobierno el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, "que apueste por el soterramiento, por la Ciudad de la Justicia, por nuestras autovías, por una fiscalidad específica para el medio rural" y que "baje los impuestos y devuelva el poder adquisitivo a las rentas más bajas".

Al respecto del soterramiento, el nuevo alcalde de la ciudad ha sido preguntado por su compromiso lanzado este lunes de que si no logra soterrar el ferrocarril dejará el cargo y se ha mostrado convencido de que las elecciones del 23 de julio serán "transcendentes" para conseguir recuperar el proyecto. "Por eso, votar en ese momento al Partido Popular es votar a favor del soterramiento", ha enfatizado.

Carnero se ha mantenido sin señalar un plazo en el que podría determinarse si es posible ejecutar el proyecto del soterramiento, pero se ha mostrado convencido de que si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno la obra será realidad, pues recuerda que así se comprometió el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, durante la última campaña electoral, al igual que lo hizo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"El soterramiento se va a realizar y aquí no se va a tener que marchar nadie", ha apostillado Carnero en referencia a su promesa.

Por el momento, se ha comprometido a trabajar y a que en los próximos seis meses su equipo de Gobierno van a iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, asignarán nuevas competencias y funciones a VIVA, que será "un organismo central en todo el proceso de llevar a efecto el soterramiento" y establecerán comunicaciones con el Ministerio de Movilidad y con la Junta de Castilla y León para iniciar las conversaciones fundamentales para establecer un nuevo convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que recupere el soterramiento.

En cuanto a los proyectos que están en marcha, ha reiterado que se concluirán los que sean "compatibles" con el soterramiento, y los que se determine que no, no se realizarán.

Mercedes Cantalapiedra ha recalcado el compromiso que tienen tanto ella como sus compañeros de las listas al Senado y el Congreso para "trabajar más que nadie y con más ilusión que nadie" para "ayudar" a Núñez Feijóo a ser presidente del Gobierno al igual que considera que él lo hizo con el PP de Valladolid el pasado 12 de mayo, cuando abrió la campaña electoral junto al ahora alcalde, Jesús Julio Carnero.

"Somos mujeres y hombres comprometidos para representar y trabajar por los mejores proyectos para el mejor país, pero también para nuestra ciudad. Para que no vuelva a caer en ese olvido permanente al que ha estado sometida por el gobierno de Pedro Sánchez y no vuelva a estar maltratada en los Presupuestos Generales del Estado", ha detallado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EL PP QUIERE QUE VENGA FEIJÓO EN CAMPAÑA

La cabeza de lista al Congreso ha señalado que Génova ha planteado a las direcciones provinciales que hagan una petición de los diferentes líderes nacionales que quieren que acudan en la campaña electoral y el PP de Valladolid quiere que venga el candidato nacional.

"Le vamos a demostrar que gracias a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo le vamos a llevar a la Presidencia del gobierno", ha recalcado, aunque se ha mostrado consciente de que son "muchas capitales de provincia en España" y los dirigentes del PP tendrán que "repartirse".

Según Cantalapiedra la campaña en Valladolid será "con mucha calle" para hablar y escuchar a los vecinos y además llevarán a cabo una campaña de información sobre el voto por correo, algo que considera necesario ante el "desbarajuste" que supone a su juicio la convocatoria de elecciones en un momento "tan complicado en que hay muchos españoles que ya tienen fijadas sus vacaciones".

A este respecto la concejal y candidata al Congreso ha reiterado que Pedro Sánchez "no se esperaba" el resultado del pasado 28 de mayo, cuando el PP ha obtenido la Alcaldía del "60 por ciento" de las capitales de provincia españolas, por lo que considera que decidió "consigo mismo" convocar elecciones generales "en el peor momento para los españoles".

Por su parte, Conrado Íscar ha incidido en que los 'populares' acuden a las elecciones generales "convencidos" de que "afortundamante" el 23 de de julio Espa tendrá "al presidente que esta patria necesita, que es Alberto Núñez Feijóo", al tiempo que ha mostrado su confianza en en la "experiencia" de las personas que conforman la candidatura del PP.