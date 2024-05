Carnero recalca que el diseño difundido del puente del Poniente está "en supervisión" y no será el definitivo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado este martes que los imágenes difundidas del proyecto de ampliación del puente del Poniente corresponden a una propuesta que se encuentra "en supervisión" por parte del equipo de Gobierno y que, asevera, "nada tienen que ver" con el diseño definitivo que se conocerá próximamente.

Así lo ha señalado Carnero este martes al ser preguntado sobre las imágenes publicadas en un medio de comunicación local y que, según afirma, son de un proyecto provisional que el equipo de Gobierno envió al Grupo Municipal Socialista la pasada semana y que, como afirma que se advierte en un escrito que lo acompaña, no es el resultado definitivo.

Carnero ha repetido en varias ocasiones que el proyecto se encuentra "en revisión" y cuando el Ayuntamiento tenga el definitivo se mostrará ese a los medios de comunicación "y, por supuesto, a todos los vallisoletanos".

El regidor vallisoletano incluso ha reprochado que si "algún medio de comunicación" ha hecho uso de ese proyecto no definitivo "es evidente que se ha equivocado".

En definitiva, ha considerado necesario que "se siga definiendo" el resultado final del proyecto y ha restado importancia a su opinión sobre el diseño las imágenes difundidas. "Lo que me guste a mí o me deje de gustar es una cuestión personal y que me la reservo", ha enfatizado.

Por otra parte, ante la carta enviada por la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado que ha reclamado al equipo de Gobierno que pare una serie de proyectos como éste del puente del Poniente, Carnero ha enfatizado que "la principal de las participaciones vecinales que ha habido en esta ciudad se produjo casi hace un año", en las elecciones de mayo de 2023 en cuya campaña el PP dio a conocer a los vecinos que iba a reformar el proyecto de ampliación del puente.

Además, ha defendido que la participación ciudadana "es fluida" y ha argumentado que así lo ve el equipo de Gobierno "todos los meses", en los concejos abiertos que organiza.