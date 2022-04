Carnero pide al Gobierno "repensar" el Plan Hidrológico para dar al Duero "mayor capacidad de regulación"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, Jesús Julio Carnero, ha pedido al Gobierno "repensar" el Plan Hidrológico para dotar al Duero de una "mayor capacidad de regulación" y así tener "más hectáreas de regadío".

Carnero, que ha asistido al III Certamen de vinos cosecheros 'Pozaldez, pueblo de verdejo', ha incidido en que el "no atiende suficientemente las necesidades" de la agricultura de Castilla y León, que, a su juicio, es tanto como decir que no atiende a las "necesidades" del mundo rural. "Por eso tuvimos que votar que no", ha incidido para recordar que el informe es "preceptivo y no vinculante", por lo que ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico darle, "entre todos", una "repensada" para ver qué tipo de actuación se quiere para el medio rural.

"Lo que queremos en esencia, es que tengamos una mayor capacidad de regulación del río Duero, porque de los grandes ríos que hay en España, es el que menor capacidad de regulación tiene y para tener más hectáreas de regadío. Pedimos esto desde la Junta por algo muy elemental, porque la mejor manera de luchar contra la despoblación, la mejor manera de asumir el reto demográfico y ganarlo es apostando por el agua, por el regadío", ha añadido.

De ahí que explica que se necesite una "concepción distinta" de la que en este momento tiene el plan. "El informe es negativo y el Ministerio decidirá lo que proceda pero, en todo caso, creo que debería de tener en cuenta lo que se ha señalado por parte de las distintas entidades y asociaciones y reconsiderar el Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Duero", ha apuntado.

Carnero ha apuntado que, a pesar de las declaraciones de la presidenta de la Confederación, Cristina Danés, tiene "toda la esperanza" para que las alegaciones de Castilla y León sigan adelante por la manifestación "tan concluyente" de los actores implicados en él, entre ellos la Junta.

Por último, sí se ha mostrado satisfecho porque el plan atienda la petición de la Junta sobre los chopos. "Es que tenemos que conseguir un plan que, ateniendo a los parámetros de sostenibilidad medioambiental necesarios, atienda también las necesidades de nuestros agricultores y de la parte que tiene que ver, precisamente con los aspectos forestales", ha concluido.