Carnero cree que los españoles "no se merecen" el momento actual y pide a Sánchez que deje de "deshilachar" el país

VALLADOLID, 25 8EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reconocido que los españoles no se merecen el momento que están viviendo en la actualidad, tras el "inaudito" parón de cinco días anunciado por el presidente del Gobierno "que se va a meter en el cuarto oscuro a pensar" y ha pedido a Pedro Sánchez que "deje de deshilachar a este gran país que es España".

Así se ha pronunciado el también senador del PP por Valladolid quien ha recordado que los españoles lucharon y trabajaron "mucho en la Transición para hacer de España una grandísima democracia, con la Constitución de 1978" y ese marco constitucional es donde se deben de "mover todos y cada uno de los españoles".

"Ese es el lugar de encuentro. Lo demás son los descartes y desde luego, yo no quiero descartes. Yo quiero encuentros y que España sea un país fuerte", ha afirmado Jesús Julio Carnero, quien ha apuntado que el PP es un partido que forma parte de la oposición y eso es lo que está haciendo, "ejerciendo la oposición con lealtad y defendiendo los intereses de España".

"Lo importante es España y lo importante son los españoles. Y el marco es la constitución de 1978 y nosotros estamos ejerciendo la labor que nos corresponde como oposición", ha insistido Carnero, quien ha declinado pronunciarse sobre las diligencias abiertas a la mujer de Pedro Sánchez porque es una cuestión que está en los tribunales y no le corresponde a él dilucidad "si se ha traspasado o no se ha traspasado por hechos u omisiones realizados o no realizados por la señora esposa del presidente del gobierno de España".