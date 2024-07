Carnero afirma que "no hay ningún documento oculto" con Inobat y asegura que "no hay novedad donde ya había compromiso"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha afirmado este martes que "no hay ningún documento oculto, ni ninguna cuestión que no sea lo que ya se hacía" con Inobat, y ha asegurado que "no puede haber una novedad donde había un compromiso anterior de cesión de la parcela".

El regidor ha realizado estas declaraciones con motivo de la acusación el Grupo Municipal Socialista realizó en el Pleno del pasado lunes, 29 de julio, cuando aseguraban que este había firmado un protocolo "a escondidas" "donde "se ha comprometido a ceder una parcela municipal de 20 hectáreas para que la empresa pueda solicitar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado".

Además, Carnero ha aseverado que sí se ha firmado un protocolo con Inobat, "en el cual se dice que se está trabajando en todo este proyecto que ya se había anunciado por el anterior equipo de gobierno y que el actual sigue trabajando".

En este sentido, Carnero ha explicado que cuando llegó a la alcaldía, "no se había hecho nada sobre este tema", por lo que "han asumido ese compromiso de la cesión de la parcela por el anterior equipo de gobierno".

"Cuando Inobat decide acudir al último de los PERTE, necesita completar el expediente, y para ello nos pide algo tan sencillo como es que se está tramitando la correspondiente modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permita la cesión de esa parcela", ha aseverado el alcalde de la capital del Pisuerga.

Por ello, Carnero ha asegurado que "no hay ningún documento oculto, ni ninguna cuestión que no sea lo que se venía haciendo, tanto el anterior equipo de gobierno en su compromiso de entrega de la parcela, como el trabajo que han iniciado ellos", dado que, "nada había hecho hasta este momento".

"Por tanto, forma parte del expediente, dado que no está modificado en este momento el Plan General de Ordenación en ese sentido para que contribuya a la obtención de los correspondientes fondos", ha aseverado el alcalde, y ha añadido que "es una cuestión totalmente ordinaria, y no hay ninguna cuestión rara o extraña".