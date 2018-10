Carmena insiste en que la Comunidad asuma Batán para la escuela de tauromaquia

Y recuerda que Naciones Unidas recomienda a España que los menores no participen en espectáculos taurinos o formativos "para evitar efectos perjudiciales"

La alcaldesa de Madrid y titular de Cultura y Deporte, Manuela Carmena, ha contestado al PP que en el gobierno no han cambiado de posición con respecto a la escuela de tauromaquia Marcial Lalanda, en la Venta de Batán, ha insistido en que lo lógico sería que la Comunidad asumiera el local y ha recordado que Naciones Unidas recomienda a España que los menores no participen en espectáculos taurinos o formativos "para evitar efectos perjudiciales".

"Debemos respetar los acuerdos plenarios, esto no va de una cuestión de gustos. Ustedes censuran la promoción de los toros siendo Madrid la plaza más importante del mundo y desprecian a una enorme afición popular", ha replicado la concejala del PP Carmen Castell. La edil ha criticado que Carmena "tratara de pasar la patata caliente" a la Comunidad con la Marcial Lalanda.

Castell ha acusado a Ahora Madrid de "dejar caer" la Venta del Batán, a pesar de que estar previstas unas obras necesarias pero que todavía no se han ejecutado, y ha puesto sobre la mesa el "ridículo" que supondría desahuciar a los toreros mientras "defienden a los okupas" de La Ingobernable. La edil ha criticado además el que el considera un acuerdo "de tintes oportunistas", el de 65.000 euros para que "la escuela de tauromaquia se quede hasta el final".

"Me sorprende que la concejala no conozca que una recomendación de Derechos Humanos de Naciones Unidas a España recomienda evitar la participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos o formativos. No queremos que el Ayuntamiento subvencione cualquier escuela de tauromaquia", ha contestado Manuela Carmena, conocedora de un acuerdo de Pleno que les vincula.

"Hemos intentado que sea la Comunidad la que asuma este local. No tiene sentido que la Comunidad tenga una escuela de tauromaquia que no tiene espacio pero los acuerdos llevan su tiempo", ha añadido la alcaldesa, que ha recordado la cesión a la Comunidad del Palacio Valdés para dar solución al "terrible problema de los niños migrantes". En este momento, se están estudiando las necesarias compensaciones.