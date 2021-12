Carmena elogia a Díaz Ayuso y desvela una conversación que tuvo con Pablo Casado: "Me acuerdo"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha pasado por El Intermedio, el programa de LaSexta presentado por El Gran Wyoming. Allí ha analizado junto a Thais Villa algunos de los asuntos más candentes de la actualidad política en España.

Carmena ha sido muy crítica con la labor de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y ha acusado directamente al grupo liderado por Javier Ortega Smith de estar detrás del rechazo a nombrar a Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad. Para Carmena, Vox "juega a descalificar y a sacar sentimientos que valen para emponzoñar y está contagiando al PP". Por ello considera que están llevando a cabo una labor "muy antidemocrática".

?? @ManuelaCarmena: "Me ha sorprendido que viviendo en democracia haya políticos empeñados en jugar en una guerra constante de insultos"





Los elogios de Carmena a Díaz Ayuso

Manuela Carmena ha analizado también la crisis interna que vive el Partido Popular y los desencuentros entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a cuenta del congreso del partido en Madrid y del futuro liderazgo del PP madrileño. Para Carmena, la guerra interna del PP “viene a confirmar eso que insisto tanto de que hay que desvincular la política del afán absolutamente desmedido del poder”

Hace unos días, en una entrevista en La hora de la 1, Carmena aseguraba que no conocía personalmente a Díaz Ayuso, pero tenía unas palabras de elogio para la presidenta de la Comunidad de Madrid,de la que destacaba que “es una persona que tiene unas condiciones muy buenas de comunicación”. Algo muy valorado en una "sociedad que está muy harta de los políticos que tienen simplemente un discurso que se llama en Francia el ‘lenguaje de madera’”.

“A veces vemos, que hasta el chiste, que parece un argumentario lo repiten todos. En ese sentido, Isabel [Díaz] Ayuso es espontánea, es una persona espontánea, es una persona simpática, y la sociedad sí quiere ver espontaneidad en los dirigentes políticos”, aseguraba Carmena, destacando la naturalidad de Díaz Ayuso.

La conversación de Carmena con Pablo Casado

La exalcaldesa de Madrid ha explicado que, al contrario de a Ayuso, a Casado sí lo conoce y que cuando ha tenido la ocasión de coincidir con él, el líder del PP ha sido "muy amable". En una de esas ocasiones en las que ambos coincidieron, el líder del PP realizó la siguiente confesión: “Me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo una vez que nos vimos fue que ‘qué alegría me ha dado no tener que ser yo el candidato al Ayuntamiento, porque no me apetecía nada tener que enfrentarme a ti’”.