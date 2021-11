Carmena confía en el diálogo entre Sánchez y Aragonès y destaca el "cambio de actitudes"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha dicho que confía en el diálogo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha puesto en valor el "cambio de actitudes que está habiendo".

"Me parece que la actitud más importante cuando hay un conflicto es de escucha y de tratar de ponerse en los zapatos del otro. Mientras eso no se haga, no se ayuda a resolver los conflictos", ha añadido en una entrevista este martes de Ràdio 4 y La2, recogida por Europa Press.

Carmena ha pedido que el diálogo se haga sin pensar en los réditos electorales porque considera que se puede "influir mucho más en la sociedad con mensajes y actitudes, que a través del poder, entiendiéndolo como llegar a los gobiernos".

"Las personas que quieren modificar la realidad que tienen, tienen que olvidarse de la obsesión de ganar elecciones y de conseguir por encima de todo votos, porque lo que es importante es cambiar la sociedad", ha insistido.

Por último, Carmena ha señalado que la falta de apoyo al exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias en las elecciones de la Comunidad de Madrid "no era razonable" y ha manifestado que le gusta la vicepresidenta Yolanda Díaz.