Carmena avisa de que incluir un referéndum en el diálogo "aleja" y reitera que no se presentará a las generales

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha apostado este viernes por el diálogo para solventar el problema político en Cataluña, pero ha advertido de que situar un referéndum de autodeterminación como premisa en una eventual negociación "aleja" las posturas, y ha pedido hablar de lo que une.

"Hay que sentarse y hablar. No es bueno apuntar a lo que queremos llegar. En los discursos que tienen que valer para acercarse, tenemos que tener mucho cuidado en no emplear términos que de alguna manera nos definan. Hablar de un referéndum de autodeterminación se ha convertido en uno de esos elementos que nos aleja y no nos acerca", ha dicho en una entrevista a Ràdio 4 recogida por Europa Press.

En ese sentido, ha planteado explorar puntos de partida como que "Catalunya es una nacionalidad, que tiene un sistema económico que no satisface y que tiene un idioma propio", algo que ella comparte y que cree que se tiene que abordar antes de predeterminar el punto al que se quiere llegar.

Ha explicado que en una visita del entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont al Ayuntamiento de Madrid cuando ella era primera edil, Carmena le dijo que no puede haber un referéndum ilegal "por naturaleza".

Y que él dijo: "No nos queda otra solución. Lo hemos intentado todo y no podemos esperar más", y Carmena le contestó que, para acabar con el régimen franquista, dos generaciones estuvieron trabajando para traer la democracia.

Ha asegurado que esas dos generaciones supieron "que las cosas hay que hacerlas bien y no solamente con ansiedad y deprisa", por lo que le avisó de que lo que Puigdemont quería plantear no podía hacerlo mal.

Preguntada por la sentencia del 1-O, ha dicho desconocer el alcance que tendrá la pena, pero ha deseado que el dictamen del Tribunal Supremo "sirva para ayudar a resolver el problema político".

Ha criticado que la justicia tenga que hacer el papel que la política a su juicio no hace: "Tenemos una justicia democrática e independiente, que no quiere decir que sea acertada. A veces se toman decisiones que no son acertadas. Muchas veces se toman decisiones que tendrían que haber sido tomadas en la política".

EECCIONES GENERALES

La exalcaldesa ha lamentado que se haya perdido en la política "saber llegar a acuerdos, el no saber ceder, no ponerse en los zapatos del otro, y todo lo que tiene que ver con la negociación", lo que a su juicio ha provocado el anuncio del presidente en funciones Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 10 de noviembre.

Ha descartado señalar a los culpables de esa situación, y ha subrayado que los dirigentes políticos "han pensado más en sus propios intereses que en lo que era bueno para la sociedad".

Con todo, ha animado a la ciudadanía a participar en las elecciones porque la sociedad tiene que "tener el protagonismo que no ha sabido tener la clase política y a veces tiene que dar ejemplo a sus gobernantes".

Ha insistido en que no hay "ninguna opción" de que se presente en una eventual candidatura en las filas del Íñigo Errejón (Mas Madrid), ha asegurado que éste no se lo ha pedido porque no ha hablado con él, aunque lo hará en los próximos días.

Carmena pronunciará este viernes el pregón de La Mercè desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y ha dicho que el boicot anunciado por un sector del independentismo le "estimula" porque querría hablar con ellos, y es algo que incluye en su intervención.