Carmena apuesta por cambios legales para crear nuevos partidos y ve en la ley un "corsé" para Sumar

Critica el "enfrentamiento absurdo" para renovar el CGPJ

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha apostado por cambiar las leyes que regulan los procesos democráticos para poder crear partidos nuevos, y ha añadido que "Sumar tiene vocación de conseguir eso pero está en un marco en el que la legislación hoy por hoy es como un corsé".

Lo ha dicho al intervenir este miércoles en la mesa redonda '¿Por qué todavía tenemos que cuidar la democracia? Desde una perspectiva "casi" judicial', que ha organizado el Observatori dels Drets de les Persones del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), en la que también ha participado el director adjunto de La Vanguardia Enric Sierra.

"Me parece que lo que está demostrando Sumar es que necesitamos estructuras diferentes que hagan posibles partidos diferentes", y ha apostado por las agrupaciones electorales pero ha lamentado que a su parecer la actual Ley Electoral las deja en inferioridad de condiciones.

Carmena ha reflexionado sobre las diferencias entre los partidos políticos clásicos, con la dicotomía entre marxistas y conservadores, y los actuales: "Ahora no sabes cuál es el objetivo de los partidos. Lo que sí es cierto es que se constituyen en grupos de presión y pretenden llegar al poder".

También ha hecho referencia a "la desconexión entre ciudadanos y política", que ha achacado a que cree que la política está concebida únicamente como el esfuerzo para sacar a otro del poder o mantenerlo cuando se tiene.

PROGRAMAS ELECTORALES

Ha apostado por la posibilidad de poder votar a diferentes partidos a la vez, por ejemplo uno al 80% y el otro al 20%, y cree que eso supondría romper "esa estructura de partido entendida como algo que son como ladrillos cerrados".

Considera "imprescindible que en las elecciones no solamente se vote a personas sino a programas en los que participen los partidos, pero no como ahora que los programas son cartas a los Reyes Magos", y ha apostado por hacer programas en los que también conste las personas que lo van a desarrollar.

CGPJ

Durante el acto, Carmena también ha hecho referencia a las dificultades para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "¿Cómo es posible que hayamos sido capaces de tener una estructura de enfrentamiento absurdo por no querer nombrar el CGPJ como se debe nombrar? Me he hartado de decir que no hay que hacer pactos".

Ha reiterado que la ley no obliga a un pacto político para renovar la cúpula del poder judicial, y a su parecer "los pactos han llevado precisamente a deteriorar el sistema del CGPJ".