Carmen Calvo, sobre si Oltra debería dimitir: "Cada uno tiene que saber los estándares de exigencia de su partido"

La diputada nacional del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha considerado, sobre si la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, debería dimitir, tras el informe de la Fiscalía en el caso del presunto encubrimiento de abusos a una menor por parte de un educador su exmarido--, que "cada uno tiene que saber cuáles son los estándares de exigencia y de rigor ético de su partido".

En todo caso, Calvo, en declaraciones a los medios en València este viernes antes de recibir el XV Premi 'Avançant en Igualtat' que le entrega UGT Serveis Públics del País Valencià, ha señalado que "lo correcto" en política es "no pronunciarse cuando los asuntos están en sede judicial". "Eso lo sabe todo el mundo y yo no me voy a mover", ha expresado.

La también ex vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, preguntada por si Oltra debería dimitir si finalmente es investigada por la justicia, ha afirmado: "Cada quien tiene que saber cuáles son los estándares de exigencia de su partido".

LAS LÍNEAS ROJAS DEL PSOE, "MUY ALTAS"

En este sentido, ha defendido que las líneas rojas del PSOE al respecto son "muy altas". De hecho, son "tan altos" que, ha subrayado que en la propia Comunitat Valenciana, "sobre algunos casos", cargos socialistas "han sido expulsados" del partido. "De otros no pero del mío sí", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que "cada quién sabe cuáles son los estándares de rigor ético de la formación en la que milita".

De cualquier forma, ha considerado que las personas que se dedican a los asuntos públicos tienen que estar "inmaculados" judicialmente. "Hay que ver cómo se pronuncia la justicia", ha afirmado, porque, ha reflexionado, "en muchos momentos, cosas que están en la justicia luego no han significado nada".

Calvo ha apuntado que será, en el caso de Oltra, Compromís quien tenga que adoptar una decisión al respecto: "Estamos en un estado de derecho y la justicia se tendrá que pronunciar, y después el partido correspondiente tendrá que ver cuáles son sus estándares de justicia". Y ha señalado que en el PSOE son "rigurosísimos": "Literalmente, te abren un expediente de expulsión y te echan".