Carmen Calvo: El Estado no se equivocó aplicando el 155, tampoco si decide la amnistía

La exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado este jueves que el Estado no se equivocó aplicando el artículo 155 en Cataluña y que tampoco se equivoca si decide aprobar la amnistía "por el procedimiento establecido en la Constitución".

"Puedo entender perfectamente que políticamente" no parezca bien, "pero jurídicamente es viable", ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, al ser preguntada por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que aseguraba que lo que se plantea ahora es una amnistía para los que participaron en el procés.

La exvicepresidenta ha negado que haya cambiado de opinión al respecto: "Sigo pensando lo mismo que antes, que el indulto generalizado que planteaba el independentismo hace más de dos años era inconstitucional" porque "no planteaba el acotamiento un espacio y de unos delitos".

Y ha insistido en que lo que se está planteando ahora "es una amnistía que está prevista en cualquier democracia, también en la nuestra", ha apostillado, antes de añadir que nuestro estado de derecho contempla la amnistía y el indulto parcial.

Calvo ha diferenciado entre "el indulto (parcial), que otorga el Gobierno todas las semanas", y la amnistía, que la tiene que otorgar la mayoría del pueblo soberano, representado en las Cortes generales, siempre que ésta se refiera a "un periodo de tiempo (...), unos delitos, un tiempo y unas circunstancias".

Se ha esmerado en justificar su rechazo inicial a las exigencias independentistas al señalar que lo que se planteó en el año 2021 era inconstitucional porque "no era el acotamiento de un espacio y de unos delitos...".

"Eso era además decir que el Estado se había equivocado, era decir algo que yo no sostengo: El Estado no se equivocó aplicando el 155, era lo que tenía que hacer (...). El Estado no se equivoca tampoco si decide la amnistía por el procedimiento establecido en la Constitución", ha aseverado.