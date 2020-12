Carmen Calvo cree que el Rey dará un mensaje de tranquilidad: "Sabe lo que demandan los ciudadanos"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el Rey Felipe VI es "absolutamente realista" y está convencida de que en Nochebuena lanzará "el mensaje que corresponde ahora, de rigor y de tranquilidad", al ser preguntada sobre si cree que debería hacer algún tipo de mención de la situación de su padre Juan Carlos I, por sus presuntas irregularidades fiscales.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que el Rey sabe "lo que demandan los ciudadanos" a este respecto. "Es consciente de que todos estamos obligados ahora a trasladar de manera sincera tranquilidad sobre nuestro momento, y también seguridad sobre cómo nuestro sistema político funciona, y funciona incluso atravesando una situación tan complicada como esta", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el actual jefe del Estado "está muy en la sintonía del momento que le ha tocado vivir" y ya tomó "decisiones muy importantes de renovación de la institución" de la monarquía "nada más llegar".

"Es absolutamente realista, sabe muy bien lo que piensa en términos generales la opinión pública de este país y lo que demandan los ciudadanos en relación a la mejora y al avance constante de nuestros valores democráticos", ha recalcado.

En todo caso, la 'número dos' del Gobierno ha negado que la monarquía esté en crisis porque el jefe del Estado es Felipe VI y hace tarea de manera "impecable", y ha recalcado que la posición del Gobierno es la de cumplir "de punta a cabo todo el orden constitucional".

EL REY EMÉRITO "HA PROCEDIDO COMO TENÍA QUE PROCEDER"

Y sobre el comportamiento del Rey emérito, Calvo también cree que ha procedido "como tiene que proceder", al haber tomado la decisión de abandonar España cuando pensaba que su situación podía afectar a la Corona, y al "tributar lo que tiene que tributar" cuando hizo su declaración complementaria para regularizar sus obligaciones fiscales.

A este respecto, ha defendido que la investigación que se abierto sobre sus presuntas irregularidades debe seguir hasta el final, pero ha insistido en la necesidad de diferenciar la situación de Juan Carlos I de la institución de la monarquía.

"Las democracias funcionan. Yo entiendo el pasado es importante, pero a lo que afecta al presente, y más en una situación como esta, la jefatura del Estado no está en crisis", ha zanjado.

Eso sí, no ha querido comentar la decisión del Rey emérito de no regresar a España en Navidad, porque se trata de una cuestión que no afecta al Gobierno sino a la Casa Real, en tanto que "es una persona que no vive de recursos públicos ni tiene agenda pública". "En cualquier caso, cuando Casa Real nos quiera comunicar algo, nos lo comunica", ha apostillado.

RECHAZA LA NUEVA COMISIÓN SOBRE EL REY EMÉRITO QUE PIDE UP

Sobre las críticas de sus socios de Unidas Podemos a la monarquía, Calvo ha recordado que eso entra dentro de su posición como partido de corte republican, y ha reconocido que también dentro del PSOE conviven quienes piensan que "una opción republicana puede ser buena" y los que defienden que "la monarquía parlamentaria se adapta bien en la democracia".

En este sentido, ha avanzado que el PSOE volverá a rechazar la nueva comisión de investigación que Unidas Podemos ha vuelto a pedir crear en el Congreso sobre el uso de tarjetas black del Rey emérito tras ser rechazada el pasado martes en la Mesa del Congreso sin un informe específico de los letrados.

"Hay una parte protegida por inviolabilidad, protegida en fechas. Hay un parte política que se sustancia con la abdicación. Es un rey que abdica y todos sabemos lo que envolvía para la institución. Se nos olvida pero está ahí", ha argumentado.

Según Calvo, esta petición forma parte de la estrategia política de Unidas Podemos, como partido republicano, "para abrirse paso en su discurso", pero que en "este momento hay una abrumadora mayoría en las cámaras de quienes no están en la realidad republicana".

"Todo esto tiene que tener un cierto orden. Desde luego el PSOE y su grupo lo que no va a estar en ningún debate no cumplir el orden constitucional y de abrir una vía en este momento que no viene al caso en la posición del PSOE", ha zanjado.