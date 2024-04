Carmen Calvo califica de "alarde de sabiduría" la Diada de Sant Jordi

La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha calificado de "alarde de sabiduría" la Diada de Sant Jordi, este martes en la firma de libros de FNAC Triangle en la plaza Catalunya de Barcelona.

"Me parece un alarde de sabiduría, de poner la cultura por delante, ver la gente buscando libros, respetando la lectura, cultivando la reflexión", ha expresado Calvo a Europa Press.

También ha explicado que le ha sorprendido que, por su libro 'Nosotras: el feminismo en la democracia", se le acercan no solo las jóvenes, sino también los hombres jóvenes: "No hay recompensa en el mundo para alguien que se dedica a la vida pública que pensar que me está entendiendo la gente joven", ha celebrado.