Carlos Tarife (PP) apuesta por revitalizar el ocio nocturno en Santa Cruz y recuperar las terrazas de verano

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha manifestado como una de sus propuestas electorales la revitalización del ocio nocturno en la capital, con medidas como la recuperación de las terrazas de verano en diferentes puntos de la ciudad.

Carlos Tarife señaló que lo que no puede ser "es que los jóvenes tengan que irse a La Laguna, al sur o al norte de la isla para poder divertirse", por lo que se comprometió a recuperar las zonas de ocio nocturno y terrazas de verano en esta ciudad.

Sobre esto, el concejal habló de posibles ubicaciones para esas zonas, "como la antigua Estación del Jet-Foil; la trasera del Palmetum como parte del proyecto Tinglados, donde por detrás se podrían hacer restaurantes o chiringuitos que con esa situación idílica hacia el mar no generarían ningún ruido a esas zonas de la ciudad y pactar con la Autoridad Portuaria para recuperarlas en la Dársena Pesquera con transporte público gratuito". "Lo que hace falta es un alcalde que le dé el impulso suficiente", apostilló.

El candidato indicó que quiere que los jóvenes "puedan divertirse en la ciudad". Por eso hoy le acompañó en un encuentro con los medios la persona más joven de su candidatura como es Daniel, de 18 años. Tarife comentó que el futuro de la ciudad "se tiene que divertir en Santa Cruz y no tener que elegir entre irse al sur o a la ciudad más cercana como es La Laguna". "Los que somos padres y numerosos abuelos debemos poder dormir tranquilos porque nuestros jóvenes no están en la carreteras en esas noches que salen a divertirse lejos de la ciudad porque en Santa Cruz apenas tiene sitios a donde ir", añadió.

"UN ALIADO DE SANTA CRUZ".

Carlos Tarife aprovechó la comparecencia para comentar que la Autoridad Portuaria "tiene que ser un aliado de Santa Cruz y no un enemigo, como sucede en una instalación como es la antigua Estación del Jet-Foil, donde los ciudadanos no pueden acceder porque hay unas vallas que han puesto los autoridades socialistas, que gestiona la Autoridad Portuaria, con el visto bueno de Ángel Víctor Torres y de Patricia Hernández y por las que el señor Bermúdez no ha peleado".

En este sentido, Tarife afirmó que se compromete, como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, a que los chicharreros se puedan "acercar al mar, abrir Santa Cruz al mar". "Tenemos los proyectos absolutamente claros en la zona de Añaza, Cabo llanos, en la Dársena de Los Llanos, en la Antigua Estación del Jet-Foil y, por supuesto, en Valleseco, San Andrés y María Jiménez", afirmó.