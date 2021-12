Carlos Quílez, periodista: "Ambos bandos del procés han jugado sucio"

Iñaki Martínez Azpiroz

El periodista y escritor Carlos Quílez destapa en su nuevo libro las tramas ocultas que considera que ha habido detrás del 'procés' catalán, tanto por parte de los independentistas como del Estado, y reitera, en una entrevista con Efe, que "ambos bandos han jugado sucio".

Para escribir el libro "El contragolpe" (Península, 2021), Quílez ha entrevistado a más de cuarenta implicados, independentistas o no, y ha investigado en escritos y sumarios durante año y medio: "Mi objetivo no era hacer una 'Wikipedia del procés', sino sacar a la luz datos de la retaguardia de cada parte".

Tras su investigación, el periodista se retrotrae hasta las décadas de 1990 y los 2000, cuando, dice, empezaron a discurrir los juegos sucios y las corruptelas, y llega hasta los últimos alientos del 'procés' cerrando el libro con una entrevista al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

LA "PARTIDA ANDORRANA"

Uno de los momentos que destaca Quílez en su libro es lo que él denomina la "partida andorrana", donde sostiene que se empezó a actuar desde el Estado contra dirigentes independentistas: "La música del 'procés' empezó a sonar en Andorra".

"Un inspector de la policía, enviado por el Ministerio de Interior y tutelado por la 'policía patriótica', se reunió con la Banca Privada de Andorra para amenazarlos con que, si no les daba información de Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, se cargarían el banco. Y se lo cargaron", narra Quílez.

Pero Quílez también pone el foco sobre el bando independentista y remarca que, a su juicio, promovió, entre otros movimientos, la manipulación mediática y el desvío de fondos públicos con mecanismos de ingeniería fiscal.

Con todo, el periodista matiza que "el Estado tenía más medios que los independentistas para jugar sucio" y que por eso no fue una partida entre iguales: "Quería que en el libro mandase la actualidad, y la realidad es que, cualitativa y cuantitativamente, el lado español actuó más".

Con la llamada "policía patriótica", por un lado, "y con una estructura legal por otro, el 'procecismo' catalán se diluyó como un azucarillo", opina el periodista.

Un capítulo del libro explica que Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructuras del Govern, tuvo a su cargo un técnico, Vicente Francisco Campanales, con el que tejió una relación de amistad muy estrecha, y que al final resultó ser un espía que entregó documentación al juez encargado del caso del 3 %.

La justificación de Campanales a Rosell fue, según recoge Quílez: "Mira macho, mala suerte, no es un tema personal. Es algo profesional. Yo lo he entregado [los documentos] porque ese era mi cometido. Mi trabajo como infiltrado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el libro, sin embargo, también hay algunos silencios porque, según admite Quílez, no todas las fuentes han querido participar: "Faltan el ex fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y el gobierno andorrano".

ENTREVISTA A PUIGDEMONT

Quílez guarda para el epílogo de "El contragolpe" una entrevista con el expresidente catalán Carles Puigdemont, con quien consiguió conversar por vía telemática. "Pensaba que no me atendería, porque no soy de 'sus periodistas', pero me atendió amablemente", explica.

Puigdemont, entre otras cosas, desvela que en octubre de 2017, en el máximo pico del desafío independentista, recibió un papel firmado por el entonces jefe del Gabinete del presidente del Gobierno de España, Jorge Moragas, con "una serie de condiciones para ir por el buen camino".

El expresident afirma que por esa carta decidió dejar en suspenso la primera declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI), porque creía que los mensajes y la "voluntad de diálogo" eran reales.

Otro suceso fundamental, dice Quílez, pasó en relación con los atentados de las Ramblas (Barcelona) y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, semanas antes del 1-O: "Cuando el Rey Felipe VI tenía que actualizar los datos sobre los atentados, llamaba directamente a Puigdemont, y el president lo dejaba todo para hablar con el Rey".

Quílez remarca que en los meses más intensos del 'procés', en 2017, hubo muchas conversaciones entre las dos partes: "El papelito de Moragas es un ejemplo de que aquellos que se negaban y se tildaban de enemigos tenían negociaciones y cambios de cromos constantes, de una importancia histórica brutal".