Carlos Iglesias al acabar el juicio por supuesto fraude critica el trato recibido

La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio por supuesto fraude a Hacienda a Carlos Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, en una sesión en la que la Fiscalía han mantenido que sea condenado a cuatro años de cárcel y multa de 98 millones mientras el acusado ha dicho que no se merece el trato recibido.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido este jueves la vista oral contra el hermano del cantante, quien, tras explicar que tiene su vida en Miami para argumentar que no le retiraran el pasaporte, ha añadido: "Creo que no merezco el trato que he tenido".

Lo ha hecho después de que su letrado, José Antonio Choclán, haya defendido su absolución y haya pedido a la Fiscalía que anulase la petición de que se le retirara el pasaporte, ya que hacer eso sería obligarle a permanecer en España y "secuestrarle", ya que toda su familia está allí y su mujer y su nieto tienen cáncer y le necesitan.

La Fiscalía ha accedido a retirar esa petición tras conocer las circunstancias personales del acusado, que durante el juicio se negó a declarar y solo dijo que no era responsable de los hechos que se le imputan.

El Ministerio Fiscal ha mantenido en cambio su petición de cuatro años de cárcel y multa de 98,2 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública en 2001, a la que sostiene que defraudó 19 millones al no tributar la venta de varios terrenos alegando que tenían la residencia fiscal en Panamá.

En su escrito, el ministerio público también solicitaba la misma pena para un segundo empresario, si bien ésta ya ha fallecido.

Por su parte, la acusación ejercida por la Abogacía del Estado ha mantenido que sea condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa equivalente al monto defraudado, al considerar que el acusado también cometió un delito de blanqueo de capitales y tampoco tributó el Impuesto de la Renta de No Residentes.

La defensa de Carlos Iglesias ha sostenido en cambio que el acusado tiene que ser absuelto porque la prueba principal es "ilícita e insuficiente", ya que se obtuvo "irregularmente" porque un letrado que fue investigado en la causa no respetó el secreto profesional al que está obligado con su cliente, y luego no se acreditado que Iglesias no tuviera su residencia fiscal en Panamá.

"Se ha vulnerado el derecho y toda la prueba es nula de pleno derecho", ha defendido el letrado, que ha afirmado que "se ha producido una contaminación tal que no hay prueba jurídica que pueda sostener la culpabilidad", en un proceso que se ha extendido durante 18 años, por lo que deben tenerse en cuenta dilaciones indebidas cualificadas.

Carlos Iglesias ha intervenido brevemente en su derecho a la última palabra para dejar claro que tiene su núcleo familiar en Miami, donde residen su mujer, sus hijos, sus nietos y otros familiares, mientras que en España no tiene "a nadie".

El objeto del juicio ha sido la posible defraudación del Impuesto de Sociedades en el ejercicio de 2001, tras la venta de unos terrenos en Vicálvaro (Madrid) por la entidad Rolimpa Trading Corporation, que pertenecían a una mercantil que era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias, a dos sociedades españolas por un importe total de 46,2 millones de euros.

El Ministerio Fiscal cree que "con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito", Carlos Iglesias no declaró el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni tampoco tributó por las ganancias obtenidas en esta operación.

Además, no cree acreditado que el acusado sea residente fiscal en Panamá y sostiene que ha pasado "temporadas en España, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación", de modo que "ha de considerarse residente fiscal en nuestro país".

Por ende, agrega el fiscal, Rolimpa Trading Corporation debería considerarse residente fiscal en España y que, como tal, estaba sujeta al Impuesto de Sociedades del 2001 y no al Impuesto de la Renta de No Residentes.