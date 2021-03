Carlos García Adanero, en COPE: “Yo si viviera en Madrid votaría a Díaz Ayuso, sin lugar a dudas”

Una de las voces más críticas con las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Carlos García Adanero, ha participado este martes en el Twitch de la cadena COPE para comentar la actualidad del país. Adanero es diputado gracias a Navarra Suma, formación que comprende Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Foral.

Adanero se ha convertido, sin quererlo, en una de las voces más sonadas dentro del hemiciclo por las duras intervenciones que arroja a las dos formaciones que componen el Ejecutivo. El éxito ha sido tal que cualquiera que se sumerja dentro de las redes sociales podrá encontrar algunas de sus intervenciones desde el estrado de la Cámara Baja, algo de lo que se siente orgulloso y, según ha explicado, ha provocado que le paren por la calle. "Encantado de la vida que las intervenciones del Congreso la siga la gente y que gusten. Digo lo que creo que hay que decir, pero creo que la gente lo que valora es cómo lo dices. Se habla muy claro, que no hablo con rodeos y voy al grano. La gente que me vota se siente representando, y gente que no es navarra también agradece mis intervenciones. Los jóvenes también me siguen. Muchos se han puesto en contacto conmigo y te cuentan, y en la calle gente que me va conociendo por la calle me saluda. Yo encantado porque creo que los jóvenes se deben implicar", ha dicho.

A ellos precisamente les ha pedido "que sean críticos", ya que "muchas cosas que se deciden ahora van a tener consecuencias en el futuro. El paro juvenil está en máximos históricos en nuestro país", ha recordado, un dato que pasa desapercibido en el día a día, pero que sitúa a nuestro país en una de las listas negras.

Sin embargo, si la actualidad política pasa por algo es por la Comunidad de Madrid. Una vez más. En esta ocasión, no en vano, la noticia ha llegado después de que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, rompiese con Ciudadanos tras lo ocurrido previamente en Murcia. En este sentido, el diputado navarro ha dedicado buenas palabras hacia la presidenta. "Yo si viviera en Madrid votaría a Isabel Díaz Ayuso, es evidente que se le ha atacado de una forma exagerada", ha dicho. En este sentido, ha recalcado el papel que ha tenido durante estos meses y se ha mostrado en contra de la actitud del Ejecutivo de Sánchez. "Se ha ido a por ella, se le ha intentado institucionalmente ir contra la Comunidad y contra sus ciudadanos. Ella ha defendido bien el cuartel, se ha preocupado por sus ciudadanos y ha conseguido que Madrid no vaya peor con la situación sanitaria y ha ido la que mejor con la situación económica. Habrá que reconocérselo", ha dicho.